Interior expulsarà als agents dels Mossos d'Esquadra implicats en l'agressió racista del Bages quan es coneguin els seus noms

Un cop el jutjat de Manresa determini el nom dels sis agents implicats en l’agressió, el conseller d’Interior, Miquel Buch, exigirà la seva expulsió immediata del cos dels Mossos d’Esquadra. Així de contundent s’ha mostrar el conseller en el Ple del Parlament en ser preguntat pels diputats dels comuns, Marc Parés i de la CUP, Maria Sirvent.

Buch recorda que els agents ja han estat apartats de les seves tasques habituals i faran tasques d’oficina fins que no s’aclareixi quin són els autors. A més, deixa clar que el seu departament va actuar quatre hores després d’escoltar la gravació per primera vegada en la que els policies increpaven el jove amb insults com “mico” o “negre de merda”. En aquest sentit, el conseller ha volgut deixar clar també que no permetrà “ni un bri de confiança amb el racisme i la xenofòbia”.

Per últim, ha assegurat que el seu departament no tenia coneixement d’aquesta agressió racista perquè era una investigació del jutjat de Manresa i que l'han coneguda quan han pogut escoltar l'àudio.