El Govern aixeca l’emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat

Les pluges abundants de les últimes setmanes donen un respir a les conques internes de Catalunya, les quals ja porten dies veient com augmenta la seva capacitat. Això també ha comportat canvis en les restriccions... i és que el Govern català avui ha anunciat que fan una passa enrere i el sistema Ter – Llobregat tornarà a la fase d’excepcionalitat. D’aquesta manera, retrocedeix dos estadis - emergència i pre emergència - i relaxa les restriccions a 202 municipis que abasteixen gairebé 6 milions de persones.

Més reserves les últimes setmanes

El govern ha explicat que les pluges han fet augmentar les reserves dels embassaments del Ter Llobregat fins al 25,4%... recordem que al març estaven al 14,5%. Amb tot, tornar a la fase d’excepcionalitat suposa tenir les mateixes restriccions que a l’estiu passat. La limitació de consum d’aigua s’amplia fins a 230 litres per persona i dia, i la reducció de la dotació de reg agrícola passa a ser del 80 al 40%. Aquest canvi de fase garantirà als agricultors unes mínimes collites.

Cal recordar que continua prohibit el reg de gesta, de jardins i zones verdes; i no es poden netejar els carrers amb aigua potable. Pel que fa a les piscines, es podran reomplir les que ja estiguin plenes, però en cap cas en podrà omplir una que ara mateix estigui buida. El canvi de fase es farà efectiu dilluns, quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat.

La sequera, lluny d'acabar

El Govern ha destacat que aquest retrocés no significa en cap cas que la sequera hagi acabat i alerten que la situació segueix sent greu. És per aquest motiu que han decidit mantenir la instal·lació de les 13 dessaladores anunciades fa unes setmanes. Són 12 de mòbils a l’Alt Empordà, i una de flotant al Port de Barcelona. El govern ha decidit mantenir-les perquè, tot i que la previsió és aguantar en fase d’excepcionalitat fins a principis de 2025, és millor tenir-les per si es necessita més aigua.

Adéu a les piscines com a refugis climàtics

També és important remarcar que, amb aquest retrocés, ja no cal que les piscines del sistema Ter – Llobregat es declarin refugis climàtics per poder obrir aquest estiu. Amb tot, amb aquesta mesura l’executiu català, ha tancat la porta definitivament a una interconnexió amb l’Ebre i també a l’arribada de vaixells d’aigua procedent del port de Sagunt.