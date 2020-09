Les escoles catalanes obren avui les portes després de sis mesos

El 13 de març les escoles tancaven les seves portes per la pandèmia del coronavirus. Van ser les primeres a tancar i han estat les últimes en obrir en l'anomenada "nova normalitat". Sis mesos després, més d'un milió i mig de nens i nenes tornen a l'escola per retrobar-se amb els amics, els mestres i els llibres que fa mig any van haver de deixar enrere de forma precipitada. La tornada, però, no serà com és habitual cada setembre. Avui, es retrobaran amb els companys a distància i amb la mascareta posada. La preocupació dels alumnes és saber si coincideixen amb els amics a la classes i és que saben que aquest any només es relacionaran amb el seu grup bombolla, fins i tot al pati, on sortiran per torns i amb espais delimitats.

Això serà a l'escola. Abans d'anar-hi, els pares els hauran de prendre la temperatura i no podran assistir a classe si superen els 37 graus i mig. El mal de coll i el refredat són considerats símptomes potencials de covid19 si coincideixen amb febre o altres manifestacions del coronavirus.

El neguit de les famílies és indiscutible en un inici del curs escolar atípic. Amb tot, des del govern de la Generalitat asseguren que l'escola és un espai segur i que no es tornarà a tancar si abans no ho fan els restaurants o els comerços. Des de salut preveuen que a partir d'avui hi haurà un infectat per cada 1.400 menors i que els contagis s'originaran en l'àmbit comunitari, no en l'escolar.

El curs comença amb 8.000 professionals més, dels quals 3.500 són mestres. Una xifra que els sindicats consideren insuficient. Pel que fa al pla digital, clau en cas de confinaments, Educació habilitarà 300 mil ordinadors portàtils per a alumnes de 3er d’ESO fins a la postobligatòria i 110 mil paquets de connectivitat pels estudiants més vulnerables. També es repartiran 85 mil dispositius entre els docents.