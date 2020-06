Desapareixen a partir d'avui els límits d'aforament en espais tancats i a l'aire lliure

Poc a poc continuen relaxant-se les mesures de seguretat mantenint, això si, les 3 fonamentals, és a dir, l’ús de mascareta, la higiene de mans i el distanciament social. Aquesta última norma pateix avui una modificació. Desapareixen els límits d’aforament en espais tancats i a l’aire lliure, que a partir d'ara hauran de passar a garantir una distància de seguretat equivalent a una superfície de 2,5 metres quadrats per persona.

Així doncs, s'acaben els aforaments del 50% en espais tancats i 75% a l'aire lliure. La superfície de seguretat es podrà rebaixar si es fa ús de la mascareta i si se sectoritza l'espai, amb control d'accés i de sortida independents, que han de ser d'un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 quan se situïn en seients assignats prèviament.

DISCOTEQUES

Les regles del joc també han canviat per les discoteques, que no podran fer ús de les pistes de ball on només podran posar-se taules i cadires. Una nova norma que s’ha notat ja aquest Sant Joan, quan només el 50% de les sales han obert, una xifra que segons la patronal de les discoteques Fecasarm, hauria arribat al 85% sense aquestes restriccions. Pel que fa als bars musicals, van obrir més del 80%, ja que són petits, amb menys personal, i amb poca o cap zona per ballar.