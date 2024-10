El Cosmocaixa celebra els seus 20 anys amb la ciència posada a prova

En dues dècades de trajectòria, amb el nom de CosmoCaixa, el centre de la Fundació "la Caixa" dedicat a la divulgació i al foment de les vocacions científiques ha acollit 52 exposicions i més de 4.200 activitats diferents per a tots els públics. El director del Museu, Valentí Farràs, el Cosmocaixa té tres objectius principals: fomentar vocacions científiques, divulgar la ciència per a tots els públics, i posar en valor els avenços científics. Farràs explica que no ha sigut una feina fàcil, ja que la ciència avança molt ràpidament i això fa que un museu com el Cosmocaixa, hagi d'estar reinventant-se constantment. Gràcies a aquesta feina feta, des de la inauguració de l’ampliació del museu original el 2004, CosmoCaixa s’ha consolidat com el primer museu de ciència d’Espanya, un dels més destacats d’Europa i un dels més moderns en l’àmbit internacional.

Per celebrar aquesta efemèride, el museu organitzarà una jornada de portes obertes el diumenge 6 d’octubre, amb entrada gratuïta, i 9 sessions, també sense cost però amb reserva prèvia, de la nova projecció del Planetari, Biosfera fosca, film guardonat amb el Premi a la Millor Pel·lícula en el prestigiós Fulldome Festival Brno (República Txeca). Dirigit pel geòleg i cineasta Javier Bollaín, endinsa els visitants en un viatge des de l’interior de la Terra fins als confins de la nostra galàxia i els porta a replantejar-se l’origen i l’evolució de la vida, i la seva possible existència en tot l’univers.