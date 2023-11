Sequera

Catalunya s'aboca a l'emergència per sequera

Catalunya es prepara per encendre el semàfor vermell per sequera a bona part del territori. La Generalitat vol avançar-se a la situació d’emergència i declararà la setmana vinent un “estadi intermedi d'emergència”. Mai a la historia s’havia viscut una sequera tan greu com aquesta, insisteixen des de l’Agència Catalana de l’Aigua, i les previsions a curt termini són “pèssimes”.

Marcos Díaz