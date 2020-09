Barcelona comença a multar a partir d'avui els vehicles més contaminants

A partir d'avui, els vehicles que més contaminen i que circulin per la Zona de Baixes Emissions, poden ser sancionats amb multes d'entre 100 i 500 euros en funció de la infracció i el tipus de vehicle.

Els vehicles afectats per les restriccions de circulació són els que no tenen dret a cap distintiu ambiental de la DGT i, per tant, no poden circular per l'àmbit de la ZBE entre les 7 del matí i les 8 del vespre els dies feiners. Per contra, poden circular per la ZBE sense problema tots els vehicles amb algun tipus d'etiqueta ambiental, independentment de l'horari i dia que ho facin.

A banda, el nou calendari sancionador no afecta a furgonetes i vehicles pesants com camions i autocars sense distintiu ambiental, que gaudiran d'una moratòria de diversos mesos. Tambe podran gaudir d'una moratòria motos o cotxes d'autònoms amb rendes baixes que utilitzen el vehicle per treballar.

La mesura s'havia de començar a aplicar a l'abril, però va quedar sospesa per la crisi sanitària.