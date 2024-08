Milan 2-Barça 2, mejor con los jóvenes

El FC Barcelona ya se encuentra en Barcelona pero antes jugó su último amistoso en la gira por EE.UU. Los azulgrana empataron a dos contra el Milan pero cayeron en la tanda de penaltis.

Hansi Flick puso de salida una alineación con más veteranos que en anteriores partidos, con Lenglet, Christensen y Gundogan, entre otros, en el once inicial. El rendimiento no fue el esperado, respecto a anteriores partidos, en la primera parte. Tras la reanudación, el técnico alemán decidió dejar al danés y al alemán en el banquillo, y dar entrada a Bernal y Quim Junyent, cambiando la fisonomía y el juego del equipo. Con los jóvenes dominando el once inicial, el equipo creció y supo imponer sus virtudes ante los italianos, más afectados por los cambios que introdujo su entrenador.

Los jóvenes siguen siendo una buena noticia para este Barça y también lo fue Lewandowski. El polaco vio puerta por partida doble, anotando por primera vez en la pretemporada.

Con el empate, 2-2, al final de los noventa minutos, los penaltis acabaron decidiendo que el Milan era el ganador.

El próximo partido para los de Hansi Flick será el lunes 12, a las 20h., en el Estadio Olímpico Montjuic, contra el AS Mónaco, en el Trofeo Joan Gamper. Será la puesta de largo de los barcelonistas ante su afición.