Joan Herrera "Hagués desitjat una coalició d’esquerres amb altres formacions per aquestes eleccions"

Eleccions al Parlament de Catalunya de 2012. El candidat d' Iniciativa per Catalunya Verds assegura que la precipitació electoral no ho ha fet possible, però que s'hi treballarà un cop conclosos els comicis.

El secretari general d'Iniciativa per Catalunya Verds i candidat a les eleccions del 25N, Joan Herrera, ha explicat al programa especial El Candidat d'Onda Cero Catalunya que hauria desitjat formar un bloc d'esquerres per aquestes eleccions al Parlament, però diu que "la precipitació electoral no ho ha fet possible". Amb tot, espera treballar-hi un cop passats els comicis, però alerta que "no serà possible si hi ha partits com ERC que quan demanem explicacions pel cas Palau, ho veta".

A més, Herrera ha apostat per configurar una "gran aliança contra la austeritat que no només inclogui als treballadors i als partits d’esquerres, sinó també als emprenedors i a les petites i mitjanes empreses". En aquest sentit, ha apostat per fer un canvi en les polítiques de fiscalitat ja que "no és raonable que els tipus efectius siguin més grans en les pimes que en la gran empresa".

El líder d'ICV assegura que el candidat de CiU, Artur Mas, "està venent un pack de país + retallades" en aquestes eleccions, i per això tem que l'encara President "utilitzi la seva força per continuar retallant mentre ja veurem què passa en l’aspecte nacional". A més, ha criticat que Mas digui que no hi ha alternativa, perquè per l'ecosocialista la França d’Hollande és un exemple que demostra que sí que és possible una altra política.

Joan Herrera ha recordat que el president francès ha fet efectivament un ajust pressupostari de 30.000 milions d’euros, però que "20.000 dels quals venen de l’economia especulativa". I s’ha preguntat: "de l’ajust de Mas, quin ha vingut a aquest sector? Zero". Amb aquest raonament, el candidat d'ICV ha acusat al President Mas de tenir "insensibilitat social" i ha parlat del "dogmatisme" de la política de retallades però, en referència a Mas, ha alertat que "hi ha una cosa pitjor, que és el classisme".

Sobre el debat del dret a decidir, el líder ecosocialista ha apostat per fer una consulta amb diverses opcions tal i com plantejava fer el govern escocès al Regne Unit. En qualsevol cas, creu que "s’haurà de fer en termes democràtics" i que s'haurà de pactar amb la resta de formacions quina ha de ser la pregunta. En funció d'això, ha dit, decidirà la seva resposta. Herrera, que s’ha declarat federalista, considera que aquest procés "posarà a l’escenari veure si Espanya és capaç de configurar un Estat federal".

El candidat d'ICV, a més, s'ha mostrat contrari a entrar al joc de declaracions que mantenen alguns dirigents del PP i de CiU, ja que considera "que busquen tapar determinats debats". Amb tot, està convençut de que al final "s'imposarà el principi democràtic".