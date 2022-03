Onda Cero celebra el dia mundial de l'aigua amb la col·laboració d'Agbar. En parlem amb Rubén Ruiz, director general d'Aigües de Barcelona, que ha posat en valor l'aigua subterrània i els reptes per aconseguir que aquest recurs essencial no s'acabi. La política d'acció climàtica passa per diferents eixos i se centra en potenciar l'aigua regenerada.

Des d'Agbar han desenvolupat diverses iniciatives i una d'elles és potenciar l'aigua regenerada.