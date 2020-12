El DOGC publica la dissolució del Parlament i la convocatòria electoral del 14 de febrer

El Parlament ha quedat dissolt després que no s'hagi presentat cap candidat alternatiu a la presidència de la Generalitat. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va signar la convocatòria d’eleccions aquest dilluns al vespre i per tant els comicis ja han quedat convocats pel 14 de febrer.

Seran unes eleccions molt marcades per la pandèmia, tant és així, que els partits decidiran el proper 14 de gener si es mantenen –o no- en aquesta data acordada. De moment, es treballa en dividir el vot en 3 franges horàries en funció del risc de la població: de 9 a 12 les persones vulnerables, de 12 a 7 la població general, i de 7 a 8 els contagiats o sospitosos de ser-ho per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus. A més, també s’estudia la possibilitat de vacunar a tots els membres de les meses electorals abans de les eleccions.