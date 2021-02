Detingut el raper Pablo Hásel

En un operatiu que ha començat a primera hora d’aquest matí, els mossos d’esquadra han entrat a la Universitat de Lleida per detenir Pablo Hásel. Després de treure una a una les persones que s’havien atrinxerat per dificultar la tasca de la policia, els mossos han pogut detenir el raper que ahir s’havia tancat a la universitat per evitar ser detingut i haver de complir la condemna de dos anys i nou mesos que li va imputar l’Audiència Nacional.

Hásel estava condemnat per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona i les forces de seguretat. Divendres passat acabava el termini per que el raper entrés a la presó però no es va presentar al centre penitenciari.