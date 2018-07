25Nondacero

Onda Cero Catalunya també aposta perquè estiguis informat en aquesta mateixa pàgina web. Per això, hem inserit aquí una finestra oberta a twitter per tal que puguis llegir els comentaris dels redactors d'informatius que comenten el dia a dia de la campanya electoral i també per seguir els titulars de les diferents entrevistes electorals que es portin a terme als estudis de l'emissora.