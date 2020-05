Salamanca pasa a la Fase 1 el 25 de mayo

Salamanca pasa el 25 de Mayo a la Fase 1 al completo después de conocer la decisión del Gobierno Central en este viernes. Finalmente se desestima que pasen a fase 2 4 Zonas Básicas de Salud para las que la Junta de CyL lo había solicitado. Salamanca ha sido una de las provincias más atacadas por el virus aunque el índice de contagio se ha mantenido en los mínimos esta semana salvo un pequeño repunte en este mismo viernes con 10 Nuevos Casos con PCR y un fallecimiento en el Complejo Hospitalario de Salamanca. El camiino ha sido duro hasta el momento aunque desde las asociaciones de comercio y hostelería se ha solicitado este paso antes de llegar a un auténtico desastre económico en una provincia que no depende de la industria sino del sector agroalimentario y del turismo.

QUE SE PUEDE HACER EN LA FASE 1

En la Fase 1 de la desescalada en España los ciudadanos tienen libertad de circulación para poder hacer actividades comerciales, practicar deporte o reunirse. Se pueden juntar hasta 10 La Fase 1 trae importantes medidas de desescalada en las unidades territoriales que se encuentran en este escenario. Lo más novedoso es que los ciudadanos tienen libertad de circulación en dichos ámbitos para poder hacer actividades comerciales, practicar deporte o reunirse con otras personas. Y es que, en esta etapa de desconfinamiento la otra gran novedad social es que se permiten la reuniones de familiares y amigos hasta un máximo de 10 personas. Éstas pueden ser en domicilios o terrazas.

En el área económica, reabren los comercios siempre y cuando no estén en centros comerciales, que seguirán cerrados al público.

¿POR DÓNDE PUEDO MOVERME EN LA FASE 1?

El Gobierno ha establecido las unidades territoriales que han accedido a la Fase 1. En su mayoría estas unidades son provincias, pero también hay islas o zonas sanitarias. En todas ellas está permitido el libre movimiento de los ciudadanos para hacer las actividades que están permitidas. Por ejemplo, las reuniones sociales con familiares y amigos, la actividad comercial o la práctica de deporte en las instalaciones abiertas. Un ciudadano puede ir a comprar a 20, 30 o 40 kilómetros de su casa o a ver a unos familiares o amigos.

¿PUEDO DESPLAZARME A OTRA PROVINCIA QUE TAMBIÉN ESTÉ EN FASE 1?

No. La movilidad entre provincias no está permitida por regla general y no tiene nada que ver en qué fase se encuentre. Sólo se contempla la movilidad interprovincial en casos muy concretos. El BOE dice literalmente que tienen que ser motivos "sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza".

¿PUEDO JUNTARME CON FAMILIARES O AMIGOS? ¿CÓMO TIENE QUE SER?

Ahora sí. Vuelve el contacto social pero con límites. Están permitidas las reuniones en grupo de hasta 10 personas tanto en domicilios como en las mesas de las terrazas de los bares. No se pueden juntar, por ejemplo, dos familias que juntas sumen 14 personas, aunque tan sólo sean dos unidades familiares. El máximo es siempre 10 personas.

¿PUEDO IR A MI SEGUNDA RESIDENCIA EN LA FASE 1?

Aunque el Gobierno había dicho en un primer momento que no, finalmente ha rectificado y permitirá el uso de las segundas residencias en la Fase 1 siempre y cuando éstas se encuentren situadas en la misma provincia que el domicilio actual. Por tanto, quienes quieran desplazarse a la casa del pueblo, la playa o la montaña tendrán vía libre. El cambio de criterio pone fin a la aparente contradicción que se daba en un primer momento acerca de poder ir a dormir a un hotel en la provincia y no la segunda residencia.

¿EN LA FASE 1 CAMBIAN LOS HORARIOS PARA DAR PASEOS, SACAR A LOS NIÑOS O HACER DEPORTE?

Para pasear, sacar a los niños o hacer deporte en la calle continúa siendo obligatorio respetar las mismas franjas horarias que hay actualmente. Lo que sucede es que el Gobierno ha permitido ahora a las comunidades autónomas hacer algunas modificaciones con el objetivo de evitar que los niños salgan en las horas de más calor.personas en domicilios o terrazas.