Salamanca se va preparando para el paso a la FASE 2, un estado ya de semilibertad que permitirá desplazamientos en la provincia, más claros.

A lo largo de esta semana han sido varios alcaldes los que se han quejado por la falta de prudencia de los visitantes. Es decir ud. podrá tomar un aperitivo en la terraza de un bar pero no podrá recorrer el pueblo sin rumbo definido. Un ejemplo claro de lo que se puede o no se puede hacer. Puede visitar a familiares pero no podrá recorrer el municipio de acogida para visitar los monumentos o bellos parajes sin el permiso correspondiente y sin garantías de seguridad. Por cierto, la Guardia Civil podrá dar el alto en la carretera para saber con exactitud el motivo de su desplazamiento. Ténganlo en cuenta de cara al fin de semana que será el anterior al pase a FASE 2. La semana que viene podremos contar con más seguridades sobre la desescalada social.