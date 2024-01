¡Vamos Palencia! lamenta que el borrador de presupuestos del Ayuntamiento priorice una playa frente al desarrollo económico y el empleo

Después de haber revisado y analizado los presupuestos presentados por el PSOE a los diferentes grupos políticos que conforman el Ayuntamiento, ¡Vamos Palencia! critica que la partida estrella del equipo de gobierno sea crear una playa, algo que pudiera realizarse en el futuro, frente a la puesta en marcha de acciones desarrollen la economía local como estrategia para crear empleo y dar oportunidades a los jóvenes.

Falta de apuesta por los proyectos del Acuerdo de Gobernanza

Si bien se está de acuerdo con que los presupuestos sean moderadamente austeros y se hayan incluido propuestas como la puesta en marcha del PGOU, desde la dirección del partido se lamenta que la Oficina de Atracción de Empresas e Inversiones, algo clave para el futuro de la ciudad, se haya dotado solo con 150.000€, lo cual no permitiría ponerla en marcha y garantizar su buen funcionamiento. Se considera que con estos presupuestos el PSOE demuestra que no es consciente de que la ciudad necesita apoyar a las empresas y emprendedores locales, atraer nuevas empresas y crear empleo para poder retener el talento joven que no deja de emigrar. Además, se echa en falta claridad en las dotaciones para poner en marcha otras iniciativas del Acuerdo de Gobernanza como ampliar la Cuenta Consumo a otras fechas del año, poner en marcha el Cluster de los Cuidados, la celebración del Día de la Mujer Palentina o las ayudas a jóvenes que pongan en marcha iniciativas culturales, medioambientales o sociales que dinamicen y den vida a la ciudad. Los diversos equipos de trabajo de ¡Vamos Palencia! están ultimando el análisis de los presupuestos para hacer llegar sus demandas al equipo de gobierno con la esperanza de que éste las incorpore y preste la atención al desarrollo económico de Palencia.