La UCE pide que la propuesta para desescalada sea la Zona de Salud de Área y no la Zona Básica de Salud

Aquí les reproducimos la carta abierta de la Unión de Consumidores de Palencia dirigida al Presidente de la Junta de Castilla y León:

Sr. Presidente,

Hemos conocido con mucho interés, a través de los Medios de Comunicación, su propuesta para la desescalada del Estado de Alarma en nuestra Comunidad Autónoma.

Estamos seguros de que dispone de un nutrido grupo de asesores que le habrán aconsejado para llegar a la conclusión de que la mejor solución para la medida, en Castilla y León es tomar como base de operación LA ZONA BASICA DE SALUD.

Nosotros, por razones económicas fundamentalmente, no podemos disponer de ese nutrido grupo de asesores, por lo que únicamente podemos guiarnos por el asesoramiento de algunos expertos sanitarios, por nuestra experiencia de más de 35 años en Consejos de Salud de la provincia de Palencia (nuestro ámbito de actuación) y por, al menos, un poco de sentido común. Y sólo hablamos por la Provincia de Palencia. No conocemos el funcionamiento en otras provincias, si bien suponemos no será muy distinto.

A nuestro humilde entender sería una buena solución tomar como ámbito de actuación la ZONA DE SALUD DE AREA. No nos atrevemos a decir que la mejor solución. Sería una osadía por nuestra parte.

En esta provincia de Palencia, con 170.000 habitantes en números redondos, casi la mitad reside en la capital. La provincia está dividida en 21 zonas básicas de salud (5 de ellas en la capital), existiendo una zona de salud de área que se corresponde con la provincia.

Podríamos tener en cuenta para nuestra propuesta un sin fin de casuísticas, pero únicamente queremos poner dos ejemplos que entendemos importantes: la movilidad y el paso de una fase a otra de la desescalada.

Para la movilidad en las diferentes fases de la desescalada y para el paso de una fase a otra es necesario tener en cuenta diversos factores. Uno de ellos es la capacidad de camas de UCI disponibles.

Sr. Presidente, ¿de cuántas camas de UCI disponen las zonas básicas de salud en la provincia de Palencia? la respuesta es cero. La única con hospital y camas UCI es la zona de salud de área, es decir, la provincia.

La movilidad en las zonas básicas de salud en la provincia sería únicamente entre unos pocos pueblos de una comarca, pero en la capital resultaría muy curioso, ya que un habitante de la zona básica de salud de Los Jardinillos, no podría pasar el túnel de la vía del tren, ya que se encontraría, al otro lado, con la zona de salud básica de San Juanillo, es decir, no debería atravesar el túnel. Ridículo, ¿verdad?.

Los habitantes de la capital se verían enormemente perjudicados a la hora de contabilizar el estado de datos en cada momento, ya que el Hospital está ubicado en la capital y allí también están ubicadas las grandes Residencias de Mayores, es decir, los mayores focos de contagios: Personal sanitario y trabajadores e internos de las Residencias. En dichas residencias se encuentran muchos Mayores de la provincia y el personal que les atiende y el personal sanitario del Hospital, al que acuden e ingresan muchos ciudadanos de la provincia. Todos ellos residen en la capital.

No parece muy lógico pues, que el mejor ámbito de actuación sea LA ZONA BASICA DE SALUD. Si fuese por reducir el espacio, podría ponerse como ámbito de actuación la República Independiente de cada casa.

Esperamos que nuestra humilde propuesta sea tomada en consideración. Muchas gracias.

Palencia, a 6 de mayo de 2020.