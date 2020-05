Trabajadores Unidos pide la paralización de la producción en Renault ante lo que califican como “anomalías inconcebibles” y “falta de seguridad”

Trabajadores Unidos ha remitido un escrito al resto de organizaciones sindicales del Comité Intercentros de Renault España, donde proponen una reunión con la Consejería de Sanidad de la Junta para analizar la situación y frenar la reactivación de la producción en las factorías ante lo que califican “anomalías inconcebibles” y “falta de seguridad”. Aquí les dejamos el comunicado enviado:

"Trabajadores Unidos se reafirma en su postura inicial, estamos en contra de la vuelta a la actividad productiva en estas circunstancias y hasta que por lo menos, no se levante el estado de alarma en el que estamos inmersos. Gracias a la denuncia realizada por un sindicato francés, la factoría de Renault en Sandouville (Francia), ha sido obligada por los tribunales a suspender la reanudación de la producción para preservar la salud de los trabajadores y, por consiguiente, también salvaguardar al resto de la sociedad. Todos los negocios que no son de primera necesidad siguen a día de hoy cerrados por cese en la actividad, así que Renault debería de permanecer en la misma situación que el resto. La Consejera de Sanidad en Castilla y León ha alertado de un repunte de los casos de Covid 19 en la Atención Primaria. De hecho Valladolid y Palencia seguirán en Fase 0, al igual que Madrid.

Por este motivo, solicitamos la siguiente propuesta al órgano, concertar una reunión con carácter de urgencia, con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, debido al incumplimiento sistemático por parte de la empresa en las medidas de seguridad adoptadas y los riesgos sanitarios que indudablemente se derivarán en esta reanudación de la actividad en las factorías de Renault. Para nosotros la mejor y única medida de seguridad posible para preservar la salud de los trabajadores/as, nuestras familias y en definitiva al resto de la sociedad, no es otra que la de seguir adelante con el ERTE concedido por razones de fuerza mayor. (Se entiende que para los trabajadores afectados que no puedan realizar teletrabajo y tengan que ir a jugársela a las factorías) Trabajadores Unidos, estaremos siempre de acuerdo en que se cumplan todas las medidas de seguridad que se adopten en beneficio del conjunto de los trabajadores/as que por desgracia están siendo obligados a jugarse el tipo en nuestras factorías, pero insistimos, en que la única medida eficaz en estos momentos es NO IR A TRABAJAR hasta que las circunstancias no pongan en riesgo ya no sólo a la plantilla de Renault, sino al resto de la sociedad, debemos de velar por nuestra salud y anteponerlo a la avaricia empresarial que demuestra una vez más Renault. Queremos denunciar también, que se están prolongando deliberadamente las jornadas, es decir, se están realizando horas extras en medio de un ERTE debido a una pandemia mundial. Tenemos conocimiento que estos hechos se han producido en distintos talleres. Trabajadores Unidos denunciaremos donde proceda en su momento y pedimos que de manera inmediata cesen estas acciones por parte de la empresa".