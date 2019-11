El Teatro Principal acoge el estreno absoluto de "Otoño en Abril"

La cita es mañana a las 20:30 horas en el Teatro Principal. Allí el público palentino va a tener la oportunidad de disfrutar del estreno absoluto de la obra de teatro “Otoño en Abril”.

“Otoño en Abril” es una obra escrita y dirigida por la dramaturga Carolina África, directora de “Verano en Diciembre”. La obra cuenta en su reparto con la actrices, Pilar Manso, Laura Cortón, Majo Moreno, Paola Ceballos y la propia Carolina África. La obra da continuidad a esas mujeres que seguían golpeando el imaginario de la dramaturga y en las que puede volcar nuevamente sus "miedos, deseos, frustraciones y pesadillas”. La obra no es únicamente la segunda parte de ‘Verano en diciembre’ (Premio Nacional Calderón de la Barca 2012), sino “el resultado creativo de una nueva etapa de mi vida en la que he desnudado mi alma amparada por la ficción y donde cualquier parecido con la realidad no es más que pura, hermosa y dolorosa coincidencia”, subraya África.

La obra cuenta el eterno e inevitable retorno de unas hijas al nido de su madre, aunque ese hogar no sea un refugio añorado y necesario sino el lugar incómodo del que se huyó, en el que no es posible ser quien queremos ser, pero del que las circunstancias no nos dejan escapar. Dar el paso de ser hija a ser madre, convivir con el abismo generacional y tecnológico, abandonar la protección y aprender a darla, dejar volar, sufrir, amar, reír, perdonar y atacar como en las mejores peores familias. En definitiva, el texto trasladará al público a un mes de abril de cinco mujeres ansiosas por florecer en una primavera ahogada por la lluvia. "Rara vez se ve en escena un elenco femenino, aunque no es una obra para mujeres. Los hombres son el motor de mucho de lo que ocurre en cada uno de los personajes femeninos", subraya África.