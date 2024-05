Salvemos la Dársena acusa a Miriam Andrés de ocultar un informe y señala que presentarán una demanda ante el TSJ

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia se le acumulan los problemas urbanísticos durante las últimas jornadas. A las críticas lanzadas por la Plataforma en Defensa del Soterramiento al respecto de la decisión de la justicia de no admitir a trámite la paralización de las obras del "salto del carnero" solicitada por el consistorio, se une la acusación de la plataforma Salvemos la Dársena de ocultar un informe de la secretaria general del Ayuntamiento.

Durante la rueda de prensa ofrecida por este colectivo se afirma que "El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a instancia de la asociación Salvemos la Dársena, ha conseguido que por fin se conozca el informe sobre la aprobación del Plan Especial (PERI5) que permite la construcción de 294 viviendas en los entornos de la Dársena. El informe fue solicitado por la alcaldesa Miriam Andrés a la secretaria general del Ayuntamiento antes de su votación en el pleno de septiembre pasado. Se prometió que este informe se haría público, tanto a los concejales para formar su voto como a la ciudadanía para su pleno conocimiento, antes del pleno. Sin embargo, el informe no se hizo público. Dentro del contencioso planteado por la asociación, el Tribunal ha requerido la inclusión de este informe dentro del expediente administrativo, y así se ha hecho, pese a las reticencias expresadas por el equipo de gobierno en medios de comunicación".

En un escrito remitido a los medios de comunicación, Salvemos la Dársena asegura que "este equipo de gobierno ha intentado ocultar el informe a Salvemos la Dársena y se lo ha ocultado a los grupos políticos del Ayuntamiento que se lo han solicitado hasta hace pocos días, alegando la sorprendente excusa de que se trataba de un informe que solicitó la alcaldesa a título particular, como si la alcaldesa tuviese a su disposición particular a la secretaria general del Ayuntamiento, o como si un informe sobre la posibilidad de votar en contra de la aprobación definitiva en el pleno de un plan urbanístico solo tuviese interés para ella y no para el resto de los concejales". Durante su comparecencia llegan a afirmar que "ahora que se ha mostrado el contenido del informe, los motivos del ocultamiento se entienden perfectamente y no sorprenden a Salvemos la Dársena, puesto que en buena medida reproduce los informes propios que esta asociación, persiguiendo el interés común de la ciudad y en su afán por colaborar para impedir el atropello urbanístico que se estaba a punto de perpetrar, hizo llegar al equipo de gobierno".

El escrito prosigue afirmando que "el contenido es contundente en la respuesta a las dos preguntas planteadas en el informe que se había ocultado. A la pregunta de si cabía votar en contra de la aprobación definitiva del PERI 5, se dice que: “de forma motivada con expresión de los intereses generales a que sirve, puede denegar la aprobación definitiva del Plan Especial, exigiendo la jurisprudencia un deber de motivación, como criterio eje para controlar si se ajusta derecho la denegación de planeamiento de desarrollo”. Es decir, como ocurre con cualquier decisión política expresada a través de voto en los órganos colegiados, se puede votar a favor o en contra, siempre que se motive. A la segunda pregunta, sobre si debería el Ayuntamiento indemnizar a los propietarios en caso de que fuese rechazada la aprobación definitiva, la respuesta es aún más contundente: “la denegación de aprobación definitiva del PERI-5 no se encuentra entre los supuestos indemnizatorios previstos en la normativa urbanística”. Esto significa que no estaríamos, en contra de lo que se quiso vender o del mensaje trasladado a la opinión pública, de que estábamos ante una nueva “Calle Jardines” y un riesgo económico frente al que hubiese que proteger al Ayuntamiento".

Con estas conclusiones, a Salvemos la Dársena no le cabe duda de que, si los concejales hubiesen conocido íntegramente este informe, el sentido de la votación en el pleno podría haber sido distinto. "Y no lo decimos como una mera opinión, o como una hipótesis, lo decimos en base a lo expresado en el debate en aquel pleno. Así, Doña MARTA FONT, portavoz de Vamos Palencia, explicó que: “nos encontramos en un momento en el que no hay lugar a la discrecionalidad sino a la legalidad [...] Entonces, llegados a este punto, no hay motivos legales que fomenten impedir el ejercicio del derecho de propiedad”. Como se ve, justo la tesis contraria a la del informe. Don VÍCTOR TORRES, portavoz del PP, argumentó que: “aquí desgraciadamente no estamos para debatir sobre lo que más nos gusta o lo que menos, lo que nos gusta un poco, aquí estamos para ejercer con responsabilidad la toma de decisiones que nos han encomendado los palentinos. Si hay un derecho adquirido por la propiedad, sí o no. Si una votación en contra por parte de los concejales puede generar un daño a la ciudad de Palencia y, por ende, a las arcas municipales y al Ayuntamiento, sí o no. Esto es lo que votamos”. De nuevo justo lo contrario a lo informado por la secretaria. Don ÁLVARO BILBAO (portavoz del PSOE y Concejal de Urbanismo), a quien se le supone el conocimiento del informe, igualmente defendió públicamente una tesis contraria a la que era objeto del informe, del que públicamente había manifestado días antes que era el elemento definitivo para conformar el sentido del voto: “la ordenación que los propietarios proponen en este PERI 5 no nos gusta y así lo hemos hecho público cada vez que hemos tenido oportunidad de hablar de ello, creemos que es sustancialmente mejorable y así se refleja en algunas de las alegaciones que hizo este grupo y en el trabajo que hemos realizado durante estos meses, y, tercero, que el Ayuntamiento debe defender ante los propietarios una ordenación distinta y no asumir la planteada inicialmente. Con esto, los 25 concejales sólo tenemos una opción, a nuestro juicio, estamos más de acuerdo o no con la ordenación propuesta, nos guste más o menos, y es que el interés general pasa por la responsabilidad del cumplimiento de la legalidad”.

El escrito finaliza diciendo "como se comprobó en ese pleno, ninguno de los portavoces manifestó estar de acuerdo con el PERI 5 que se aprobaba. En cambio, como se ha visto, se orientó el voto por supuestas razones de legalidad. Sin embargo, precisamente el informe ocultado a los concejales explicaba que, puesto que dentro de la legalidad caben varias opciones legítimas, el debate se debe centrar, y la posición mantenida se debe motivar, sobre cuál de esas opciones y alternativas es la mejor para el interés general. Pero de ese debate se ha privado a la ciudadanía desde el momento en que se decidió ocultar el contenido del informe a los concejales. La consecuencia de ello ha sido la vulneración de los derechos políticos de los concejales (como acertadamente denunció D. Rodrigo San Martín) y, por ende, la vulneración de los derechos de participación política de todos los ciudadanos. Y a través de esas vulneraciones, se ha llegado a la aprobación de un Plan Especial que nunca debió haberse admitido. Quienes hemos colaborado lealmente con el Ayuntamiento, quienes defendemos dentro de nuestras posibilidades el interés general de la ciudad de Palencia, quienes hemos escuchado a todos los grupos políticos y debatido con ellos opciones y alternativas, no nos merecíamos ser engañados de esta forma".

A pregunta de Onda Cero, el portavoz de la plataforma Salvemos la Dársena, Joaquín Reyes, confirma que va a presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia para denunciar las infracciones urbanísticas y las infracciones en el procedimiento.