Renault solicita el ERTE entre el 18 y el 29 de marzo

En un comunicado, la Sección Sindical de UGT-FICA de Renault España anuncia que la empresa tramitará ante la autoridad laboral un ERTE por Fuerza Mayor como consecuencia de la situación que se vive y el Estado de Alarma y que entrará en vigor desde el miércoles 18 de marzo hasta que dure el actual Estado de Alarma (29 de marzo).

Aquí les dejamos el comunicado enviado por la Sección Sindical de UGT-FICA de Renault España:

En primero lugar, y ante las informaciones erróneas que han surgido a lo largo de estos días, la Sección Sindical de UGT en Renault-España queremos aclarar a todos los trabajadores varias cuestiones:

1. Los sindicatos no hemos pedido este ERTE. El ERTE es una herramienta que solicita la empresa y aprueba la Autoridad Laboral.

2. En este caso ni siquiera es necesario el Acuerdo de la Representación, dadas las circunstancias excepcionales que todos conocéis. La empresa simplemente tiene que informarnos de las medidas que va a poner en marcha. Agradecemos por lo tanto la predisposición de la Dirección a escuchar nuestras peticiones en esta situación complicada para todos.

3. El Consejo de Ministros aprobó ayer la reposición del desempleo para estos ERTE´s, por lo que no afectará negativamente a los mayores de 53 años, ni al conjunto de la plantilla afectada, si tuvieran que acceder posteriormente a una futura prestación.

4. Los trabajadores que no tengan cotizado 360 días también cobrarán prestación, dando así cobertura a nuestros compañeros eventuales que en muchos casos no tenían derecho a paro.

Dicho esto, os informamos de lo acontecido en la reunión de hoy:

1. UGT hemos acordado con la Dirección de la Empresa (os recordamos que si no hay Acuerdo, no hay complemento) complementar el ERTE hasta el 85% en la línea del último ERE que tuvimos en 2012 con la crisis del Modus. Todas las gestiones necesarias, Renault tratará de hacerlas en nombre de los trabajadores, siempre que el SEPE les autorice. Nos informarán si hay algún problema.

2. Hemos solicitado también que la empresa anticipe durante tres meses la prestación a los trabajadores. La empresa ha respondido que en estas circunstancias extraordinarias no va a poder hacer el anticipo. No obstante, no habrá incidencias hasta la nómina de abril, donde además cobraremos la Paga de Objetivos, que atenuará un poco el impacto en la nómina.

3. UGT hemos solicitado en la reunión las siguientes cuestiones: a. Que aquellos trabajadores que así lo decidan voluntariamente por los motivos personales que sea, puedan solicitar días de disfrute individual para no entrar en el ERTE. La empresa ha contestado favorablemente. El mecanismo nos le comunicará a la mayor brevedad. b. Hemos solicitado que se sigan haciendo a las aportaciones a las mutuas, a pesar de que los trabajadores estemos en el paro. La empresa ha contestado afirmativamente.

Igualmente, hemos pedido que se realicen las gestiones necesarias para que se paralice el pago del cheque guardería, en tanto en cuanto dure el estado de alarma y no haya guardería. La empresa va a analizar el procedimiento que pueda seguirse y nos informará de si administrativamente es posible. d. Hemos solicitado que se saque del ERTE a las reducciones de jornada del 98% por cuidado de hijo con enfermedad grave. La empresa ha contestado afirmativamente. e. En los casos de los trabajadores que están disfrutando actualmente del permiso de lactancia acumulado, hemos solicitado que se les saque del ERTE mientras dure el permiso. La empresa ha contestado afirmativamente. f. El listado de personas que estarán fuera del ERTE serán las mínimas imprescindibles para garantizar la continuidad de la sociedad una vez pasada esta crisis, y siempre cumpliendo las medidas sanitarias y de prevención que indiquen las autoridades, para preservar la salud de los trabajadores. Se notificará individualmente a cada trabajador. g. Para aquellas personas que estén fuera del ERTE, se priorizará el teletrabajo, en caso de ser posible, dejando claro que o se está de ERTE o se Teletrabaja. No es posible que estemos regulados y a la vez haciendo trabajo desde casa. Y además es ilegal y podría tener consecuencias para los trabajadores h. Hemos solicitado a Renault que se dirija a las empresas auxiliares, para que en caso de tener que aplicar ERTE de Fuerza Mayor, negocien con sus respectivas representaciones de los trabajadores la mejora de las condiciones en la línea de lo acordado en Renault.

4. Por otro lado, los trabajadores eventuales y los interinos que acaben sus contratos durante estos días, la empresa nos informa que no se les renovará el contrato, ya que las fábricas están en Expediente. Se les tendrán en cuenta para volver con nosotros en el momento que retomemos la actividad.

Desde la Sección Sindical de UGT en Renault-España queremos dar las gracias a todos los trabajadores por su paciencia antes las informaciones, a veces contradictorias, que iban surgiendo estos días. Tenemos aún muchas dudas, que os iremos aclarando conforme vayamos teniendo la información. Nuestra prioridad ha sido que no hubiera actividad en las fábricas para proteger la salud de todos, tratando de acordar medidas con la Dirección para que no todo el peso y el esfuerzo recaiga en los trabajadores, sino que sea compartido. Una vez más estamos dando ejemplo de responsabilidad ante la sociedad. Animo con el confinamiento. Os seguiremos informando de cualquier novedad y estamos a vuestra disposición por los canales habituales.