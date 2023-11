Renault amplía el plan de flexibilidad laboral hasta finales del próximo año

(ICAL) Renault ampliará hasta finales de 2024 el actual plan de flexibilidad laboral que estaba previsto que finalizara el próximo mes de diciembre ante la incertidumbre que afecta al sector del automóvil. No obstante y según informan los sindicaos, el acuerdo alcanzado hoy pasa, entre otros compromisos por parte de la empresa, de no aplicar ningún expediente de regulación de empleo hasta no agotar el mecanismo de la bolsa de horas que ya se viene utilizando.

Además, en la reunión mantenida hoy entre la dirección de la empresa y la representación sindical, se han acordado las vacaciones para el próximo año. El acuerdo recoge que los centros de Valladolid y Palencia podrán disfrutar sus vacaciones verano del 31 de julio al 21 de agosto, ambos inclusive, y de Navidad del 23 al 31 de diciembre. Además, el día 7 de diciembre la planta de Palencia parará por bolsa de descanso y Valladolid trabajara normalmente.

Desde CCOO se ha mostrado su preocupación por los problemas que están generando la falta de piezas y materias primas. No obstante, desde el sindicato resalta que a corto plazo España tiene asegurada la producción de vehículos gracias al Plan Industrial.

Por último, desde UGT se destaca que la empresa ha concedido la prórroga para disfrutar los días de antigüedad hasta el fin del primer trimestre de 2024 en los mismos términos del año pasado, para todos los que lo tengan solicitado previamente por escrito y se le haya denegado el disfrute.