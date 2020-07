El PSOE reclama a la Junta una intervención inmediata en la carretera que atraviesa Barruelo de Santullán

Los procuradores socialistas por Palencia, Jesús Guerrero, Consolación Pablos y Rubén Illera han reclamado a la Junta de Castilla y León que actúe de forma inmediata en la carretera autonómica P-220 de Aguilar de Campoo a Brañosera, especialmente en el tramo que atraviesa el municipio de Barruelo de Santullán que actualmente presenta numerosas deficiencias.

Para el PSOE resulta absolutamente imprescindible la ejecución de estas obras que han propiciado un evidente agravamiento de las consecuencias generadas por las dos últimas inundaciones sufridas en Barruelo en Diciembre de 2019 y el pasado martes.

Los parlamentarios autonómicos recuerdan que en Octubre del pasado año, desde el Grupo Socialista fue presentada una Proposición no de Ley en la que se solicitaba la actuación inmediata de la Junta en esta vía a su paso por la localidad barruelana al tratarse de la calle más importante de la localidad. Lamentablemente, la iniciativa no ha sido aún debatida y parece que la intención del Partido Popular sigue siendo la de no llevarla al orden del día de la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla y León.

La P-220 da servicio a una parte importante del Este de la Montaña Palentina y constituye la carretera por la que se comunican municipios palentinos como Barruelo de Santullán y Brañosera, así como sus Entidades Locales Menores, 11 y 4 respectivamente. De la misma manera hay otras 5 ELM del municipio de Aguilar de Campoo que también dependen de esta vía.

En líneas generales el estado de la calzada es aceptable, aunque siempre resulta necesario un mantenimiento adecuado y más en un territorio con inviernos caracterizados por fuertes precipitaciones en forma de nieve que causan un mayor desgaste de estas infraestructuras de comunicación.

Pero sin duda es la travesía de Barruelo de Santullán la parte de la P-220 que se encuentra en peor estado y que necesita de reformas adecuadas. Precisamente uno de los defectos más patentes es que en buena parte de los prácticamente dos kilómetros de longitud de la travesía, la calzada se encuentra en un nivel superior al de las aceras debido a que en su día en vez de fresar la capa de rodadura anterior se procedió a asfaltar encima. Este hecho ha generado múltiples problemas a viviendas y espacios públicos cuando se han producido las precipitaciones, puesto que el agua no se encauza entre la calzada y la acera, sino que la rebasa.

Guerrero, Pablos e Illera insisten en la necesidad de iniciar de inmediato estas obras y, por tanto, instan al Partido Popular a que se lleve la PNL a la Comisión de Fomento de las Cortes para su urgente debate.