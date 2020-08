El PSOE pide una alternativa para los usuarios del Skate Park de “Los Jardinillos" / .

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha mostrado su preocupación por la situación que se está generando en los entornos de la Plaza de San Pablo por la presencia masiva de bicicletas tras el cierre del Skate Park de “Los Jardinillos”.

Este malestar ya fue trasladado por los socialistas en la última Comisión de Tráfico celebrada en el consistorio, por lo que han enfocado directamente sus críticas hacia la concejala responsable de esta área y contra el concejal de Obras a quienes se les trasladó este hecho. Desde el PSOE se esperaba por parte del Equipo de Gobierno una solución para que los muchos usuarios de esta instalación tuvieran una alternativa segura donde realizar esta práctica deportiva, sin que se haya resuelto el problema un mes después.

En la propia comisión se informó que la Policía Local iba a estar pendiente de que no se trasladasen estas actividades a la Plaza de San Pablo por ser un sitio especialmente concurrido por niños y personas mayores por lo que podría generar serios conflictos de convivencia. Por su parte, el concejal de Obras aseguró con firmeza que no era necesario ofrecer una alternativa al Skate Park de “Jardinillos” al disponerse ya de otro similar en el parque “Isla Dos Aguas” del que podían disfrutar desde hacía tiempo y al que, según sus propias palabras, no bajaban porque “era más cómodo y les venía mejor San Pablo”.

La sorpresa de los concejales del PSOE fue evidente tras comprobar que esta supuesta alternativa del “Isla Dos Aguas” era totalmente impracticable al estar prohibida la entrada de bicicletas al parque por lo que, tal y como se temía, no se les ha ofrecido ningún tipo de alternativa.

Nuevamente la dejadez del Equipo de Gobierno, bien por desconocimiento o por la simple falta de ganas de buscar soluciones, está creando un problema para los vecinos de Palencia ya que ni los usuarios del Skate Park tienen una alternativa para realizar su actividad, ni los muchos vecinos que acostumbran a disfrutar de la Plaza de San Pablo lo pueden hacer ahora tranquilos por la cantidad de bicicletas que circulan estos días por ella.