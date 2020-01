El PSOE denuncia la falta de interés del ayuntamiento por dotar al “Lecrác” de un plan director

El Grupo socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha denunciado la falta de interés del Equipo de Gobierno Municipal por dotar al Centro Cultural “Lecrác• de un plan director. Desde el PSOE se recuerda que el jurado del concurso que debiera seleccionar la mejor propuesta sigue sin convocarse, tras su constitución el 22 de mayo del pasado año, en fecha incluso posterior a la prevista para su resolución. En un comunicado afirman que "tras criticarse en varias comisiones de Cultura el incumplimiento de las fechas marcadas para las reuniones, por fin fue convocado el 17 de Enero, sin que finalmente se celebrase".

Desde el PSOE también se lamenta que "no se haya dado ningún tipo de explicación sobre los usos y los plazos previstos para el Mueso del Agua tras su cierre el pasado 1 de Noviembre". Miriam Andrés califica de "soberbia la actitud que está demostrando Lombraña tanto en las respuestas que se ofrecen a los grupos de la oposición como en el trato dado a algunos colectivos de la ciudad con los que debiera de contar y a los que ignora sistemáticamente como a las asociaciones de hostelería". En el comunicado, los socialistas acusan a la concejal de Cultura, Laura Lombraña de demostrar una actitud “soberbia” y déspota y no tener intención de dialogar con los colectivos de la ciudad.