La Plataforma Pro Hospital en Guardo se muestra satisfecha con los compromisos adquiridos por la consejera de Sanidad

Los representantes de la Plataforma Pro Hospital en la zona de Guardo han mantenido esta mañana un encuentro con la consejera de Sanidad, Verónica Casado. El colectivo ha salido optimista de la reunión al comprobar que la consejera tiene ganas de trabajar para mejorar la situación de la sanidad en la zona. En declaraciones a Onda Cero, la portavoz de la Plataforma, Belen Collantes afirma que la consejería va a "revisar el decreto del anterior consejero por el que se primaba con más puntos a los médicos recién salidos del MIR que acudieran a prestar servicio a zonas de difícil cobertura". También se ha comprometido a "sacar más concursos oposición al año". Respecto a la plaza de pediatra, Casado se compromete a aplicar principios del próximo año la propuesta de la plataforma para que esa plaza "sea ocupada por un médico de atención primera con conocimientos en pediatría".

La Consejera además les ha trasladado que no encuentran profesionales para poner en marcha la UVI Móvil, que se mejorará la comunicación entre 112 y médicos del centro de salud para atender a las personas mientras llega la UVI y que cuando los pacientes vayan al Hospital de Palencia al especialista se sometan a todas las pruebas en una sola jornada para no tener que volver a venir. También se pretende implantar citas previas en los centros de salud y consultorios y les ha comunicado que no tiene pensado poner en marcha un proyecto de hospital para la zona.