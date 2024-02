Palencia Sonora amplía su cartel con Camellos, Shego, Los Invaders, Barry B, Delameseta, Chef Creador y Tatuaje

El rock cáustico de Camellos, el punk feminista de Shego y el rock espacial de Los Invaders se darán cita en la próxima edición del Palencia Sonora, que cumple veintiún años como una de las citas de referencia en el circuito de festivales y a cuyo cartel también se incorporan Barry B, Delameseta, Chef Creador y Tatuaje, así como los DJ Ms Von Disko, Yahaira, Brian de Calma y Say Yes, hasta alcanzar más de treinta nombres que, entre el 6 y el 9 de junio de 2024, llenarán de música el Parque del Sotillo y otros escenarios del centro histórico y monumental de la ciudad.

Consolidados como una de las bandas más frescas, frontales y eléctricas del panorama contemporáneo, Camellos llega a la capital palentina con su tercer álbum, Manual de estilo, en el que se mezclan las influencias de grupos ochenteros como Siniestro Total con otros de la escena londinense y donde, desde el «cabreo» y con el humor negro que los caracteriza, abordan y denuncian asuntos como el clasismo, la impostura, la inestabilidad emocional y la vida familiar, entre otros.

También de espíritu contestario, las integrantes de Shego —nombre inspirado en una de las villanas de la serie de animación Kim Possible— desembarcan en Palencia Sonora con ese espíritu de chulería y descaro que las ha caracterizado desde sus orígenes en 2020, en pleno confinamiento. Suerte, chica es el título de su disco debut, compuesto por ocho temas de fuerte impronta feminista que lanzaron en 2023 y con el que, a través de un particular cruce de géneros como el punk o la electrónica, se alzaron con el premio MIN —los galardones de la música independiente— a las mejores artistas emergentes.

Fue en 2015 cuando Los Invaders comenzaron su andadura en Valencia. Con un género que han bautizado como «rock espacial» y que oscila entre el grunge más noventero y la electrónica contemporánea, este grupo, que huye deliberadamente del pop «más actual y comercial», lanzó en 2020 su primer álbum, It's not a revolution if you can't dance it, cuyas pegadizas melodías convencieron a los periodistas de Radio 3 Virginia Díaz y Julio Ródenas, que lo incluyeron entre los mejores discos del año.

Natural de Aranda de Duero, Barry B se dio a conocer con Kit Kat, su primera canción, recomendada por Los 40 principales y con la que logró captar la atención de Sony Music. Eternal Pink, un EP de en torno a media hora conformado por cinco temas, supone su incursión inicial en el formato mediano y un anticipo de lo que será su primer álbum, caracterizado por un indie articulado a modo de narración que plantea esas canciones como una historia en tres actos y en el que diamante rosa que da título al álbum sirve de metáfora de las aspiraciones artísticas del cantante, que compartirá escenario, el jueves 6 de junio, durante la jornada de bienvenida del festival, con Parquesvr y Hofe x 4.40.

Recuperar la tradición musical castellana y actualizarla con ritmos electrónicos es el sello de identidad de Delameseta, el grupo vallisoletano integrado por Lucía López Enríquez y Santi Sierra capaz de aunar panderetas y sintetizadores. Esta reinvención del folclore regional, en la línea del redescubrimiento y revalorización del género que ha surgido con fuerza en otros puntos de España como Andalucía o Galicia, llegará al Escenario Universidad de Valladolid (UVa) – Centro Buendía, uno de los patrocinadores de la cita, junto con los directos de Chef Creador y Tatuaje.

Como un homenaje al gag de Muchachada Nui dedicado a Ferran Adrià nació Chef Creador, banda integrada por dos salmantinos que, desde 2015, cuando debutaron con el disco Nuevos jardines, han desarrollado una trayectoria en la que recubren ritmos pop de «ironía envenenada». Tras su EP pandémico Sensación de vivir, la banda regresa con No estoy bien (pero no pasa nada), un adelanto de su próximo álbum que mezcla los estribillos tarareables con la energía más punk para tratar temas como la nostalgia virtual, el aburrimiento cotidiano y la intensidad juvenil y que también resonará en el escenario palentino.

Completa la terna Tatuaje, el dúo afincado en Barcelona formado por Mike Fernández y Paco Fuster, dos diseñadores que, movidos por su pasión hacia la música emergente y experimental, decidieron juntarse para crear una banda que mezclase los sonidos de guitarras afiladas con sintetizadores, cajas de ritmos y autotune acercándose a la música urbana y sonidos más actuales. Inspirados en géneros como el punk, post-punk, new wave. que fusionan con destellos poperos, techno y urbanos, son artífices de un sonido que les acerca a una música hedonista.

Cuatro nuevos DJ en el espacio La Isla

Creado en 2019 para congregar a los amantes de la música electrónica, el espacio La Isla, ubicado en el Parque del Sotillo, volverá a reunir a algunos de los mejores DJ del panorama actual, como Ms Von Disko. Experta en mezclar todo tipo de música e influencias y con más de quince años de experiencia frente a los platos y habitual en las salas Razzmatazz de Barcelona y Pachá Ibiza, ofrecerá en Palencia una de sus sesiones en directo en las que defiende que la electrónica «no es el futuro, sino el presente».

Otra de las confirmaciones es la de Yahaira. Burgalesa de origen venezolano, esta veterana de los platos se ha convertido en un referente de la noche y una habitual del Palencia Sonora, a donde regresará para hacer bailar al público con una mezcla en la que conviven el tecno, con el disco, el house o el indie. También volverá a La Isla otro histórico del festival palentino, Say Yes DJ, actual residente en la sala Ochoymedio de Madrid, que se subirá a las cabinas del Palencia Sonora con su mezcla de rock, ritmos urbanos e himnos atemporales capaces de poner en movimiento a todos los que lo escuchen. Las nuevas

confirmaciones se completan con Brian de Calma. El burgalés, con sus más de 20 años de experiencia tras los platos, es uno de los fijos en el Sonorama y sus sesiones combinan estilos tan diversos como el disco, el funk, el soul, el indie, el electro o el house, que mezcla sin complejos para sorprender al público haciéndolo bailar en la pista.

Cartel

Con las nuevas incorporaciones, el cartel de esta edición estaría conformado por Arde Bogotá, Shinova, Pongo, El Columpio Asesino, Rodrigo Cuevas, Baiuca, Sexy Zebras, Delaporte, Cala Vento, Queralt Lahoz, Siloé, Camellos, Shego, Los Invaders, Besmaya, Parquesvr, Florent y Yo, Jordana B, Hofe x 4.40, Habla de mí en presente, Fundación Francisco Frankenstein, Barry B, El Nido, Delameseta, Chef Creador, Tatuaje, Yung Prado, Umami, Yahaira, Ms von Disko, Brian de Calma y Say Yes DJ.

Abonos y Carné Joven Europeo

Los abonos, a un precio de 75 euros —que asciende a 105 euros en el caso de los VIP y se reduce a 30 para el infantil— pueden adquirirse a través de la página web www.palenciasonora.com. Por otra parte, los usuarios del Carné Joven Europeo podrán adquirir algunos de los 300 abonos disponibles para esta modalidad a un precio reducido de 50 euros (gastos de gestión y zona de acampada no incluidos). Para beneficiarse de este descuento deberán indicar durante su compra en la web su CCDB-número de Carné Joven Europeo.

Organización y patrocinadores

El festival cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación provincial y la Junta de Castilla y León. Cuenta además con el apoyo de la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Imagin-Carné Joven, Palausa Citröen y la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que genera encuentros en torno al directo, así como con la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia.