Las ONG piden marcar la "X Solidaria"

Se inicia el periodo de la renta y, un año más, las ONG presentan su campaña informativa de la “X Solidaria” mediante la cual animan a las personas contribuyentes a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social o “X Solidaria” en su declaración de la renta. Campaña de gran importancia ya que, a pesar de haber aumentado en más de 277 mil las personas contribuyentes que en 2019 si marcaron la casilla solidaria, superando los 11 millones en España, aún hay un 46% de personas no lo hace, bien porque marca solamente la casilla de la iglesia católica (11%) o bien, porque no señala ninguna casilla dejando en blanco su asignación (35%).

En plena crisis sanitaria y social provocada por el Coronavirus, las ONG de Palencia no han podido realizar su encuentro anual para presentar la nueva campaña de la X Solidaria. Sin embargo, las principales ONG palentinas hacen un llamamiento a la ciudadanía a que las personas contribuyentes marquen la casilla solidaria o “X Solidaria” en su declaración de la renta.

En el caso de Palencia, un 56,46% de los contribuyentes en 2019 marcaron la Xsolidaria, lo que supuso una recaudación de 1.120.034 € que se destinaron a proyectos sociales dirigidos a las personas más vulnerables de nuestra comunidad autónoma. Los representantes y beneficiarios de las principales ONG de Palencia, en estos momentos de crisis social y sanitaria en nuestro país, piden que “no nos olvidemos de las personas más vulnerables y que desde nuestras casas podamos hacer el gesto solidario de seguir marcando la Xsolidaria, la casilla 106 de la declaración de la renta para seguir haciendo posible que miles de personas de la provincia de Palencia reciban la ayuda que necesitan”.

María Jesús Delgado de Liras, en representación de Cocemfe Castilla y León a través de su intervención ha apelado al compromiso y solidaridad de todas las personas que viven en Palencia, para que marquen la X solidaria en sus declaraciones de la Renta. “Este año, no es un año más. Por efecto del COVID-19, nos encontramos en un contexto nuevo, en una profunda crisis sanitaria, social y económica. Un momento en el que todo es incertidumbre, y en el que más que nunca tenemos #1MillónDeRazones para marcar la X Solidaria en la declaración de la renta”. “Las entidades sociales queremos seguir dando respuesta a todas aquellas personas, que en estos momentos están viviendo situaciones difíciles de enfermedad, discapacidad, pobreza, exclusión, vulnerabilidad y soledad. Todavía nos falta sumar a la solidaridad de la ciudadanía de la provincia de Palencia el 26,83% de nuestros ciudadanos. A ellos especialmente nos dirigimos este año. Esta situación extraordinaria que estamos viviendo, exige personas el compromiso de personas extraordinarias, y creemos que esta ocasión es única para demostrarlo. #1MillónDeRazones para marcar la X Solidaria en vuestra declaración de la renta”.

Por su parte, Encarna Bengoechea, trabajadora social de la Asociación Española contra el cáncer de Palencia, afirma el mensaje de solidaridad, "Esta crisis sanitaria está generando ya consecuencias a nivel laboral, económico y social en la sociedad española, por lo que ahora, más que nunca, necesitamos contar con el apoyo de todos los contribuyentes, para continuar atendiendo a la población más vulnerable de nuestra sociedad, como son las personas afectadas por una enfermedad grave, discapacidad, víctimas de maltrato, infancia o mayores".

Así mismo, Mª Jesús Cabia Tobar de 82 años, más conocida como Chus entre los vecinos de su localidad, Támara de Campos y usuaria del Programa de Promoción del Envejecimiento Activo para las Personas Mayores del Medio Rural que lleva a cabo el Centro de Desarrollo Rural del Carrión y Ucieza- COCEDER, agradece el apoyo y acompañamiento que están recibiendo en estos días de confinamiento; "Aunque no podamos vernos seguimos en contacto. Nos sentimos acompañadas porque las educadoras nos llaman habitualmente para ver cómo nos encontramos y nos mandan ejercicios de estimulación cognitiva para que sigamos haciendo nuestros ejercicios", también añade "cierto es que es un poco complicado hacer los ejercicios con el móvil, pero nos gusta, nos entretiene un rato, y se hacen los días más llevaderos".

En el caso de Castilla y León, a pesar de que más de la mitad de la población marca la X Solidaria en su renta todavía hay un 44,03% de declarantes en que no lo hace, bien porque marca solamente la casilla de la iglesia católica (15,39%), o bien porque no marcan ninguna (28,64%) dejando en blanco su asignación. Las ONG de Palencia dirigen su mensaje a aquellas personas que aún no marcan ninguna casilla trasmitiéndoles “la importancia que tiene este pequeño gesto con el que se ayudan a miles de personas, además de que no les supondrá ningún coste económico, ya que no pagarán más ni les devolverán menos.”

La campaña “X Solidaria”, dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual, es coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social y cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma de Infancia y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.