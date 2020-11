Julián Aguilar: "el consistorio ha hecho todo lo que podía hacer al respecto de la residencia"

No cabe duda de que una de las principales preocupaciones de la sanidad de nuestra provincia es el foco de coronavirus que se originó en la residencia de personas mayores de Salinas de Pisuerga y que ha provocado ya la muerte a 11 de sus usuarios.

Ayer, en las Cortes, la consejera de Familia, Isabel Blanco, acusaba al alcalde de Salinas, como propiedad del centro, de no haber contratado personal de limpieza y no haber facilitado vivienda a las personas que estaban dispuestas a trabajar en el centro.

Tras esas acusaciones, el alcalde de Salinas, Julián Aguilar, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha rebatido cada una de estas acusaciones. En primer lugar deja claro que el alcalde de salinas no es el “dueño” sino el representante institucional de la titularidad de la residencia. Respecto a que no ha contratado personal de limpieza, Aguilar recuerda que, para realizar contrataciones, debería existir un contrato de gestión que lo autorice, un informe de secretaría que lo permita y una partida presupuestaria, no dándose ninguno de estos casos. Lo que sí que ha hecho el consistorio es poner en contacto a cuatro personas que estaban interesadas de trabajar, siendo únicamente contratada una. Con anterioridad, el alcalde también buscó una médico que no aceptó el puesto ante las condiciones laborales que ofrecía la residencia.

El alcalde de Salinas también se defiende de las acusaciones de la consejera de Familia, al asegurar que el consistorio no tiene que pagar la vivienda a los trabajadores de la residencia, recordando que fue el propio regidor quien ha buscado viviendas de alquiler sin que desde la residencia se haya visto interés en alquilarlas. Julián Aguilar recuerda que "el consistorio ha hecho todo lo que podía hacer".

Junto a estas reivindicaciones, el alcalde de Salinas recuerda a la Junta que el protocolo firmado para poner en marcha este proyecto, contemplaba que la administración regional se haría cargo del control y supervisión de la gestión de la residencia. También denuncia que la consejera de Sanidad afirme que se ha reforzado la atención en el centro de salud de Cervera cuando, durante el confinamiento y el verano, únicamente se ha contado con tres de los nueve médicos asignados.