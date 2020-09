Juan Antonio Pérez: "Las candidaturas municipales como Ganemos no tienen ningún recorrido"

Será este fin de semana cuando IU elija a su nueva Coordinadora Provincial. Hoy se ha presentado la candidatura “Reforzamiento de Izquierda Unida” encabezada por Juan Antonio Pérez.

Durante su presentación ha sido muy crítico con la situación que vive esta formación política afirmando que "IU se diluye" ya que en Palencia se ha apostado por Ganemos. Afirman que no se solucionan los problemas “eternizándose en asambleas sin aportar soluciones". Pérez asegura que "las candidaturas municipales, como Ganemos, no tienen ningún recorrido" al no contar con militancia además de hacer surgir personalismos con los que no están de acuerdo.

Pese a estas críticas a candidaturas municipales, sí que tienen claro que apostarían por dar traslado el proyecto de Unidas Podemos a las próximas elecciones municipales. Esta candidatura considera que "hay que recuperar la vieja IU". Un claro ejemplo de que pretenden recuperar los valores de la "vieja IU" es que cuentan con el apoyo de históricos como Mariano San Martín y Antonio Herreros.