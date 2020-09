Graciano Palomo presenta en el Casino "La larga marcha. De Rajoy a Casado"

El periodista Graciano Palomo presentará en Palencia su nuevo libro "La larga marcha. De Rajoy a Casado", el ensayo en el que el experto analista desvela los secretos de la historia reciente de la derecha española y del que La Esfera publicar la 2ª edición con tan solo una semana en librerías, hoy a las 20.00 horas, en el Casino de Palencia (Mayor Principal, 35), en un acto en el que también intervendrán Jorge Losada, director general de Televisión Castilla y León, y Milagros Marcos, diputada nacional.

El 1 de junio de 2018, con el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy, cambia la historia de España. El Partido Popular queda desmadejado en sus entrañas. Y el enfrentamiento a muerte de dos de sus principales dirigentes, la vicepresidenta y la secretaria general, posibilitan la llegada al puente de mando de un joven líder: Pablo Casado.

Graciano Palomo responde en La larga marcha a muchas de las preguntas que se han hecho todos los españoles: ¿por qué no dimitió Rajoy? ¿por qué no quiso dictar a su sustituto? ¿por qué no se presentó Feijóo como candidato a la dirección? ¿quién manda de verdad en el actual firmamento popular?

«Mi objetivo al escribir este libro, subraya el autor, es analizar cómo se produce la derrota de Rajoy y el posterior camino a lo desconocido de una formación que había gobernado España durante quince años...Y la llegada al poder de una izquierda nunca vista desde los inicios mismos de la Transición... Me interesa el presente que a buen seguro será pasto de futuros historiadores porque el país cambió totalmente su rumbo en todos los aspectos de la vida comunitaria de una nación vieja y cuarteada».

A lo largo de las páginas de La larga marcha, escritas como un thriller, Palomo ofrece una visión pormenorizada y amena, con información exclusiva y datos inéditos, de una porción de la sociedad y sus dirigentes que, pese a los muchos y graves casos de corrupción habidos en sus filas, continúa con la esperanza de retornar al poder en el menor tiempo posible. Una obra imprescindible para todo aquel interesado en conocer la historia política más reciente de España.