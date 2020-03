Ganemos Palencia propone medidas excepcionales por la crisis del Coronavirus

Aquí os dejamos el comunicado de Ganemos proponiendo que el Ayuntamiento de Palencia organice un grupo de voluntarios para poder facilitar el acceso de alimentos a las personas más vulnerables:

"Hay muchas personas que están sufriendo de forma injusta las consecuencias de esta crisis sanitaria, son aquellas personas que por su situación laboral, económica, de salud, de mayor edad o soledad no pueden acceder a los recursos básicos. Al sumarse la necesidad de no poder salir de casa comerán muy mal o no lo harán. Por otra parte, los servicios de acogida de urgencia suelen limitarse a 5 días.

Se dan situaciones de soledad muy duras, por ello, es preocupante la falta de apoyo psicológico. Además de llevarles comida se debería habilitar un sistema, aunque sea sólo sea hablar un rato mientras se les entrega y hacerlo sin prisas porque probablemente ese sea el único contacto humano que tengan. Así, Ganemos Palencia ha propuesto al alcalde de la capital que se organice un servicio de voluntarios para realizar entregas a domicilio a través del Gobierno Civil y la Protección Civil en coordinación con los Servicios Sociales.

La propuesta puede ser muy útil en este sentido y consiste en lograr organizar desde el Ayuntamiento una lista de voluntariado con datos básicos sobre edad, competencias específicas si las hay y teléfono de contacto para poder movilizar a dichos voluntarios en función de necesidades concretas, como la del reparto a domicilios.

Estamos hablando de un servicio excepcional, en una situación excepcional, por un tiempo limitado. Se trata de que, desde el Ayuntamiento, los profesionales competentes y con conocimientos en materia de Protección Civil, que sin duda los hay, puedan

organizar de manera racional y eficiente a quienes están dispuestos, que son muchos ciudadanos, a ofrecerse de forma voluntaria para realizar éstas y otras tareas tan necesarias. Ganemos Palencia cree en que movilizar de forma racional ese capital humano podría ser muy útil en estas circunstancias. Por último, Ganemos Palencia quisiera agradecer a todos los grupos municipales y a los ciudadanos su disposición y colaboración."