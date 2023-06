La Fundación Díaz-Caneja presenta cuatro intervenciones en vídeo dentro de su colaboración con el Festival Palencia Sonora

La Fundación Díaz-Caneja se suma al programa de actividades paralelas del Festival Palencia Sonora con la presentación de una propuesta artística que conforman cuatro intervenciones de video. Se trata de ‘Technocharro’, de Kaoru Katayama; ‘En el volcán. Manrique: Jameos del Agua/Casa Tahiche’, que firma Orencio Boix; ‘STP la joi de vivre’, de Joan Morey; y ‘Guitar Drag’, a cargo de Christian Marclay. La presentación oficial se celebrará mañana sábado 3 de junio a las 12:00 horas. A continuación, tendrá lugar una sesión vermú animada por la actuación de la Dj L´Azu Von Pal.

'En el volcán. Manrique: Jameos del Agua/Casa Tahiche' es una pieza del oscense Orencio Boix que, a lo largo de 32 minutos, analiza la figura del artista canario César Manrique y, en concreto, sus dos primeras intervenciones artísticas en el paisaje de Lanzarote (Islas Canarias). Este creador fue un pionero del movimiento artístico denominado Land Art y en 1966, años antes que se acuñara el propio término, comenzó a trabajar en los Jameos del Agua siguiendo estos parámetros estéticos, pero aplicándolos de una manera intuitiva. El vídeo-ensayo de Orencio Boix reflexiona sobre dichas intervenciones artísticas de una manera lúcida, crítica y estética, al mismo tiempo que nos hace cuestionarnos sobre el concepto de turismo contemporáneo actual.

'Technocharro', de Kaoru Katayama, forma parte de la Colección MUSAC (León) y recoge la performance en la que Katayama invitó a un grupo de danza tradicional de Salamanca a realizar un baile folclórico en su propio local de ensayos. Los charros, vestidos con su traje típico, se encuentran con una particular condición impuesta por la artista: deberán marcar los pasos de esta danza al ritmo de una sesión de música techno realizada en directo. El resultado es un ensamblaje, tan simbólico como hilarante, de sendos elementos.

'STP_la joi de vivre', del mallorquín Joan Morey, es un spot publicitario que presenta a un extravagante personaje a medio camino entre las formas humanas y los comportamientos animales, que recorre un onírico bosque. La contradicción entre la artificiosidad de su atuendo y el entorno natural en el que se desarrollan sus acciones, sirve al artista para elaborar una relectura de conceptos básicos en la construcción de la identidad como son el fetiche o la prótesis. Partiendo de una concepción tradicional de estas tendencias, en las que queda claramente definida la diferencia entre lo masculino y lo femenino, este personaje "sin género" parece no tener otra salida que la de huir desaforadamente de unas estrategias culturales y de corrección política difícilmente cuestionables.

Finalmente, los espectadores también podrán disfrutar de 'Guitar Drag', un trabajo que forma parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, en Cáceres, y que reflexiona sobre el papel que la música y el sonido juegan en la cultura. Su propuesta documenta el arrastre por una camioneta de una guitarra eléctrica amplificada, atada con una cuerda a través de una carretera de Texas hasta su destrucción. La pieza también fue creada en respuesta al asesinato del afroamericano James Byrd Jr. en 1998 en Jasper (Texas) por tres supremacistas blancos y las repercusiones sociales que tuvo este asesinato. 'Guitar Drag' no sólo resuena en nuestros sentidos auditivos y visuales, sino que simultáneamente investiga cuestiones de historia, geografía y raza.

Palencia Sonora

Un total de 34 bandas y artistas conforman un cartel ecléctico y plural que da cabida a diversos estilos y estéticas musicales y que está encabezado por Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras, Iseo & Dodosound, La La Love You, Carlangas o Ángel Stanich, y en el que no faltarán tampoco las actuaciones de Baiuca, Veintiuno, La Plazuela, Niña Polaca, El Naán, Queralt Lahoz, Los Ganglios, Çantamarta, Anabel Lee, Morreo, Margarita Quebrada, Rayo, Jaguayano, Mamita Papaya, Coco Wine y Brava y los Dj’s Yahaira, Arkademode, Brian de Calma, Ópera Primas, Say Yes Dj, Yammay, Champú Girls y Pierre May, además de Chacho Cósmico y la Beebrass Ensemble Band, un elenco que celebrará las dos décadas de vida del festival, convertido por méritos propios en una de las citas de referencia del circuito de música independiente en nuestro país.

Abonos y entradas de día

Los abonos del festival, a un precio de 65 euros y se reduce a 30 euros para el público de entre 11 y 15 años (para los menores de 10 años el acceso al recinto es gratuito) y las entradas por días para el viernes 10 y el sábado 11 a un precio de 45 euros se pueden retirar a través de la web del festival, www.palenciasonora.com, y en www.notikumi.com.

Organización y patrocinadores

El festival cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación provincial y la Junta de Castilla y León, además del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, Imagin-Carné Joven y Palausa Citroën. También presta su apoyo Vibra Mahou. La plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas consolida así su apuesta por generar encuentros en torno a la música en directo. Colaboran, en última instancia, el Ministerio de Cultura y Deporte (en el marco de la iniciativa Bono Cultural Joven) y la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia y la Fundación Díaz-Caneja.