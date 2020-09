El Festival de Teatro "Ciudad de Palencia" contará con nueve representaciones

El 41 Festival de Teatro ‘Ciudad de Palencia’ subirá el telón del Teatro Principal con seis propuestas que, del 14 al 30 de septiembre, mostrarán la creación escénica más actual de mano de intérpretes como Carmelo Gómez, Nacho Guerreros y Kike Guaza o los miembros de la compañía Ron Lalá, entre otros. Comedia, textos clásicos y dramaturgias contemporáneas convergen en una edición inspirada en el lema 'La vida es puro teatro' que, además, reúne en su programación varios premios Max en sus distintas categorías. De forma complementaria y a partir del 11 de septiembre, tres propuestas paralelas acercarán a la capital la danza urbana, el nuevo circo o el teatro independiente en el marco de la sección 'Off the Record'.

La cita cultural, para cuya celebración se ha diseñado un estricto protocolo de seguridad a fin de garantizar la salud del público, los artistas y los trabajadores del espacio escénico y que, tras meses de trabajo, cumple con todas las recomendaciones y ha sido aprobado por las autoridades sanitarias, arrancará de forma oficial día 14 a las 20.30 horas con la producción ‘A vueltas con Lorca’, un collage de versos del poeta granadino hilvanados por temas como el amor, el placer, la pasión, la tragedia o la muerte y extraídos de títulos como ‘La casa de Bernarda Alba’, ‘Bodas de sangre’, ‘Yerma’, ‘Romancero Gitano’ o ‘Poeta en Nueva York’.

De este modo y tras el gran esfuerzo realizado por la Concejalía de Cultura para su reapertura, según lo ha destacado la concejala Laura Lombraña, el Teatro Principal retoma su actividad con el mismo montaje que no dio tiempo a poner en escena en el mes de marzo como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Esta vez sí, la voz y la interpretación de Carmelo Gómez, acompañado al piano por Mikhail Studyonov, dan vida a los textos lorquianos en este montaje de Emi Ekai en el que el piano acompaña al narrador, al poeta, al actor, mientras que en otras ocasiones es la voz la compañera del instrumento.

El día 17, Tiztina Teatro pondrá en escena a partir de las 20.30 horas ‘La zanja’, una propuesta con dramaturgia, dirección e interpretación de Diego Lorca y Pako Merino protagonizada por Miquel, técnico de una multinacional minera que llega a una explotación de la compañía ubicada en Sudamérica. ‘La zanja’ nace de la documentación de las crónicas de la época y los viajes que sus autores han realizado a Perú y emplea el vehículo temático de la minería, una de las actividades más

antiguas que ha practicado la humanidad e imprescindible en la actualidad, para abordar las diferencias y semejanzas culturales que emanan del encuentro entre los distintos mundos.

Un día después, el 18 de septiembre, a la misma hora, la productora Seda pondrá en escena ‘Juguetes rotos’, una producción interpretada por Nacho Guerreros y Kike Guaza, que precisamente fueron finalistas de los premios Max 2018 en la categoría de Mejor actor protagonista por sus papeles en este montaje. La obra, dirigida por Carolina Román, cuenta la historia de Mario, empleado en una oficina que un día recibe una llamada que le cambiará la vida y que llevará al espectador a viajar con él a su infancia, a su casa, en su pueblo, en un periplo en blanco y negro que también se acerca al tema de la identidad sexual y de género.

El teatro clásico, a escena con ‘Juan Rana’

El viaje por la diversidad narrativa y temática que propone el Festival de Palencia en su 41 edición hará parada también en el teatro clásico con Ron Lalá, ganadora de dos premios Max, de los que ha sido además finalista en cinco ocasiones, y de más de una docena de galardones en otros certámenes, y su ‘Andanzas y entremeses de Juan Rana’, una propuesta con dramaturgia de Álvaro Tato dirigida por Yayo Cáceres que el público podrá disfrutar el día 24 a las 20.30 horas.

En esta fiesta con música en directo que reúne piezas breves y que cuenta con la interpretación de Juan Cañas, Daniel Rovalher, Miguel Magdalena, Fran García e Íñigo Echevarría, Ron Lalá recupera una de las figuras escénicas más singulares del Siglo de Oro y de todos los tiempos: el comediante Cosme Pérez, conocido como Juan Rana. Para ello, se acude a los entremeses ‘Los dos Juan Ranas’, ‘El toreador’ y ‘El triunfo de Juan Rana’, de Pedro Calderón de la Barca; ‘El retrato vivo’ de Agustín Moreto y ‘El infierno’, entre otros muchos.

La programación escénica regresará el 26 de septiembre (20.30 horas) con ‘El electo’, una comedia sobre la vocación política escrita por Ramón Madaula, dirigida por Cándido Pazó e interpretada por Fernando Coronado y Antonio Mourelos. La trama arranca pocos minutos antes de que un recién elegido presidente del Gobierno tenga que dar su discurso de investidura, momento que un tic nervioso amenaza con arruinar hasta que llega a atenderle un psiquiatra, con quien inicia una batalla dialéctica que ahonda en sus secretos y en los hechos que determinan las vidas y los futuros.

El último de los montajes del certamen, ‘La geometría del trigo’, se pondrá en escena el 30 de septiembre a las 20.30 horas de mano de Producciones Teatrales Contemporáneas. El texto, firmado por Alberto Conejero e interpretado por Susana Hernández, Eva Rufo, Alicia Rodríguez, José Troncoso, Elías González y José Bustos, tiene como protagonistas a Joan y Laia, una joven pareja de arquitectos en crisis que viaja desde Barcelona hasta un pequeño pueblo del sur para asistir al entierro del padre de él, del que nada ha sabido en toda su vida. El viaje permitirá unir las piezas de un relato del que inevitablemente forman parte junto a las historias de otras personas.

Off The Record

Por cuarto año consecutivo, el Festival programa una serie de actividades paralelas fuera de concurso que, en esta ocasión, acercarán al público propuestas de teatro, pero también de danza, acrobacia y música. Este programa dará comienzo el día 11 a las 20.30 horas en la Plaza Mayor con ‘Flotados’, de David Moreno Compañía y Cristina Calleja, que se alzó con el Premio al Mejor Espectáculo de Calle en los XXII Premios Max. Música, danza y circo dan vida a este montaje, en el que dos personajes crean magia e ilusión con cada uno de sus movimientos y acciones. Pese a permanecer en distintos mundos, se alimentan sin saberlo el uno del otro y, fruto del encuentro, crecen.

El lunes 14 de septiembre será el turno de ‘Kintsugi’, de Iron Skulls Co, pieza ganadora en la categoría Profesional en el Snap Festival de Barcelona. La compañía, interesada en los nuevos lenguajes y en los límites del movimiento, se sumerge en la búsqueda de la relación entre técnica, belleza e imperfección a través de la danza en este montaje, que toma su nombre de la técnica japonesa de reparación de objetos que se remonta al siglo XV. De ella emana una filosofía que plantea que las fisuras y las reparaciones forman parte de la historia de un objeto, y, por tanto, no hay que esconderlas dado que deben embellecerlo, dejando al descubierto su transformación y su pasado.

Por último, el 23 de septiembre a las 20.30 horas el Teatro Principal será escenario de la puesta en escena de ‘A.K.A. (Also Known As)’, que ganó los Max al Mejor actor protagonista y al Autor revelación en 2019. ‘A.K.A. (Also Known As)’ se sumerge en la adolescencia de Carlos, un joven adoptado que ve cómo tiemblan sus cimientos, sus raíces y su identidad.

Acto inaugural y premios 2019

La concejala de Cultura ha anunciado también que, con motivo de la inauguración de la 41 edición del Festival, que no será “una más” por las circunstancias en las que se va a desarrollar y el trabajo realizado para poder celebrarla, el día 14 de septiembre a las 20.30 horas se descubrirá una placa conmemorativa ubicada en el suelo de la zona aledaña al teatro que estará dedicada a las artes escénicas mediante la representación de las icónicas dos máscaras.

“Se trata de un acto cargado de simbolismo para no olvidar el momento en que nos encontramos y la situación por la que hemos pasado”, ha explicado Lombraña, quien ha adelantado que este gesto se convertirá en tradición, de modo que cada año se dedicará una baldosa especial a quien se considere reúne los méritos necesarios hasta que la ciudad cuente con su particular Paseo de la fama.

En ese mismo acto se entregarán los Premios de Teatro correspondientes a la pasada edición, en el que fueron reconocidas las interpretaciones de Pablo Derqui y Carmen Gallardo en ‘La danza de la venganza’ y ‘Rey Lear’, respectivamente, así como la adaptación del clásico ‘Entre bobos anda el juego’, de Noviembre Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que se alzó con el Premio a la Mejor Dirección para Eduardo Vasco y a la Mejor Escenografía para Carolina González.

Entradas y normas de seguridad

Las entradas, que fruto del esfuerzo realizado por la Concejalía de Cultura mantienen su precio por tratarse de un bien esencial pese a la obligación de reducir el aforo en cumplimiento de la normativa de seguridad anti-Covid-19, según ha enfatizado Lombraña, tendrán precios que oscilarán entre los once y los 20 euros y podrán adquirirse de manera anticipada el 9, 10 y 11 de septiembre y los días de función en las taquillas del teatro en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, así como en la web www.teatroprincipaldepalencia.es.

La organización limita la compra por persona y espectáculo a dos entradas y una vez adquiridas, no se admiten devoluciones ni cambios. El teatro Principal ha puesto en marcha un importante protocolo de seguridad e higiene y un audiovisual proyectará, en la pantalla de la fachada, las recomendaciones fundamentales: uso obligatorio de mascarilla, la ubicación solo en las butacas señaladas, el uso de alcohol y la entrada y salida ordenadas.