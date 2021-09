EasyCharger Palencia presenta su campaña de abonados “Tu apoyo, nuestra energía”

Bajo el lema “Tu apoyo, nuestra energía” el EasyCharger Palencia presenta su campaña de abonados para la temporada 2021/22.

Tras un año complicado, en la que han echado mucho de menos a sus aficionados, el club quiere recuperar a su importante masa social y revivir las noches mágicas en el Pabellón. Por ello, la campaña de abonados de este año queda de la siguiente manera:

TIPOS DE ABONO

Se mantienen los grupos de edades:

- Adultos (mayores de 18 años, nacidos hasta 2002)

- Júnior (entre 5 y 18 años, nacidos entre 2003 y 2016)

- Baby (menores de 5 años, nacidos desde 2017 en adelante)

Los ADULTOS tienen los siguientes precios:

En la grada baja central 180€

En la grada alta central 160€

En la grada baja lateral 150€

En la grada alta lateral 140€

En la grada baja fondo 120€

En la grada alta fondo 110€

Los JÚNIOR tienen los siguientes precios:

En la grada baja central 120€

En la grada alta central 100€

En la grada baja lateral 90€ En la grada alta lateral 80€ En la grada baja fondo 60€ En la grada alta fondo 50€

Los BABY costarán 10€ y no tendrán derecho a ocupar un asiento del Pabellón.

También se mantiene el ABONO FAMILIAR aunque con alguna modificación:

Una unidad familiar compuesta por uno o dos adultos más todo los júnior que sean podrá adquirir su abono familiar en la Grada Alta Fondo por 220€. Cada adulto a mayores en esta unidad familiar tendrá un 50% de descuento sobre el precio de su abono. Además, tres o más miembros de una misma familia que retiren el abono juntos en cualquier lugar del pabellón, tendrán un 10% de descuento. En ambos caso se deberá presentar el libro de familia.

El ABONO VIP, con un precio de 300€, será el único que incluya los partidos del play-off de forma gratuita en caso de disputarlos. Debido a la situación actual, el club ha decidido no ofrecer la promoción de Grupo +10, pero sí hará un descuento a los miembros de la Peña en el precio de su carnet.

COMPENSACIÓN T. 19/20

Para compensar los partidos no disfrutados en la campaña 2019/20, se ha decidido devolver el 20% del precio que cada abonado pagó esa temporada a través del monedero que tiene activo en la base de datos. Todo aquel que finalizada la temporada 2021/22 no haya hecho uso de ese importe se entenderá que lo dona al club no siendo posible utilizarlo en campañas sucesivas. Si algún abonado desea donarlo antes, puede notificarlo a través del email; entradas@palenciabasket.com

Este dinero podrá ser canjeado en su abono, pero también podrá usarse para comprar entradas o merchandising del club durante la temporada 2021/22 a través de la aplicación o en la oficina del club. Como parte de la compensación, todos aquellos que fueron abonados la temporada 2019/20, se hagan o no su abono esta temporada, podrán disfrutar de 2 invitaciones a lo largo de la primera vuelta, en la zona delimitada para ello y hasta completar aforo.

LIMITACIONES DE AFORO

La renovación será en los asientos que el abonado ocupaba en la temporada 2019/20. Siempre que la situación lo permita, el club mantendrá este asiento. Cuando las restricciones hagan imposible el uso del mismo, se recolocará a los abonados en el sitio más cercano posible. Si debido a las restricciones impuestas no se permitiera la entrada de un abonado a alguno de los partidos que el EasyCharger Palencia celebra en casa, se le abonará en su monedero el dinero correspondiente a esa jornada.

CARNET DIGITAL

Como novedad, esta temporada todos los abonados podrán tener su carnet en el móvil a través del formato Passbook. El cual podrán descargarse desde su área de usuario una vez hayan renovado el abono.

HORARIO

Los abonos podrán adquirirse a partir del lunes, 20 de septiembre, en las oficinas del club. De lunes a viernes de 17:30h a 20:30h (excepto los días de partido). También podrán renovarse de forma online a través de la plataforma desde el mismo lunes 20.

Todos aquellos que no tengan usuario y contraseña para acceder deberán contactar con el club para que les proporcione unos, mediante email o en el teléfono 601 40 34 54 en el horario arriba indicado. Se reservarán los asientos a los abonados de la temporada 2019/20 hasta el 1 de octubre (inclusive). A partir del día 4 todo aquel asiento que no haya sido renovado quedará libre y los nuevos abonados podrán elegir entre los asientos disponibles.