Domiciano Curiel: “No se puede estar improvisando cada dos días, provocando lagunas y dejando tirados a los autónomos”

“Inseguridad y desconcierto”. Estos son algunas de las palabras que pronuncian los autónomos y PYMES al respecto de las medidas adoptadas durante el fin de semana por el Gobierno de Pedro Sánchez. En declaraciones a Onda Cero Palencia, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León, Domiciano Curiel, asegura que las medidas “serán necesarias pero tienen que venir acompañadas de actuaciones económicas”. Curiel es contundente al decir que “no se puede estar improvisando cada dos días, provocando lagunas y dejando tirados a los autónomos”.

Curiel pide que, cuanto antes, se suprima la cuota de autónomos y se pueda hacer un aplazamiento del pago trimestral del IVA al no generarse ingresos. De no adoptarse estas medidas, el presidente regional de ATA, asegura que muchas PYMES y autónomos corren el riesgo de “extinguirse” ya que el “colchón económico” de las autónomos no es el de las grandes empresas.