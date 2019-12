Domiciano Curiel: "el pequeño comercio tiene que tener más personalidad y no entrar en iniciativas que perjudican como el Black Friday"

Pasó el Black Friday y son muchos los pequeños comerciantes que ven en esta promoción un motivo más para mermar sus escuetas cuentas. Así lo ha trasladado a Onda Cero Palencia el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Castilla y León, Domiciano Curiel. El presidente de ATA es rotundo al afirmar que las ventas que se han hecho esa jornada, a un precio más barato, no se realizaron los días previos y lo que es peor, no se harán en Navidad. Curiel considera que "el comercio tiene que tener más personalidad y no entrar en estas campañas de reducción agresiva de precios". El presidente regional de ATA, señala que "el Black Friday se ha copiado mal en España, ya que lo que nació para quitarse stock, se ha convertido en reducciones de precios de los productos a las puertas de una campaña como la de Navidad". Curiel considera que este tipo de iniciativas deberían celebrarse en otras épocas como febrero, donde el producto que hay es de stock.