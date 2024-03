La Diputación de Palencia convoca ayudas para diseñar formaciones ‘a la carta’ de la Escuela de Empresarios y Emprendedores

La Diputación de Palencia ha publicado recientemente en el BOP las bases de la Convocatoria perteneciente al programa de Escuela de Empresarios y Emprendedores en la modalidad ‘Formación a la Carta’ de este 2024 del Servicio de Promoción Económica y Empleo. La Escuela de Empresarios y Emprendedores es un programa de formación empresarial diseñado por la Diputación de Palencia para facilitar la creación y consolidación de iniciativas empresariales en el medio rural de la provincia de Palencia.

La Diputación, a través del Área de Promoción Económica y Empleo, destina un total de 30.000 euros y el plazo para presentar las solicitudes finaliza el lunes 22 de abril de 2024. El objetivo de esta convocatoria es colaborar en el diseño de acciones formativas que se podrán en marcha a través del Programa de la Escuela de Empresarios y Emprendedores. Una convocatoria necesaria para conseguir la motivación y formación empresarial. También la de posibilitar que las acciones formativas propuestas posibiliten la cualificación profesional de emprendedores, empresarios y trabajadores. Podrán colaborar en el diseño de la formación a la carta autónomos, PYMES, asociaciones y fundaciones que tengan sede social y fiscal en la provincia de Palencia y que justifiquen la necesidad de su impartición para la materialización de su idea o cualificación profesional, y que cuenten con alumnos. También podrán solicitar formación los emprendedores palentinos que quieran desarrollar un plan de empresa y que tengan un proyecto empresarial definido a desarrollar en la provincia de Palencia. Quedan excluidos de la presente convocatoria como demandantes de formación las empresas o autónomos cuya actividad económica se dedique a impartir formación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES. Los contenidos formativos referidos deberán referirse a los diferentes sectores económicos con implantación en la provincia de Palencia o bien de carácter emergente cono el sector agroalimentario, industrial, servicios, gestión de empresas, emprendedores, nuevas tecnologías, marketing y ventas. La duración mínima será de15 horas y máximo de 80 horas. Las acciones formativas deberán tener un mínimo de seis alumnos para estudiar su propuesta y realización, para lo cual se deberá aportar nombre y apellidos de los destinatarios en la documentación que se aporte en la solicitud). Se podrá realizar un estudio particularizado de las acciones formativas que tengan un número menor de alumnos, siempre que se considere de interés su realización por esta administración. Las acciones formativas que se incorporen a la Programación de la Escuela de Empresarios y Emprendedores serán publicitadas por la Diputación de Palencia y se permitirá la inscripción de alumnos que no pertenezcan a la organización de la entidad solicitante. En el caso de que las instalaciones donde se realice la formación no tengan capacidad para atender a la demanda total de alumnos, se establecerán los criterios de selección oportunos entre esta administración y la entidad solicitante. Al menos el 50% de los alumnos inscritos que figuren en la propuesta formativa del solicitante deberán realizar la formación solicitada, si este no fuere el caso, el curso se podrá suspender a juicio de la Diputación de Palencia. La entidad que solicita la formación no podrá ejecutar con sus propios medios la acción formativa y todas las actuaciones que se realicen deberán contar con un seguro de accidentes tanto para los alumnos como para el personal docente. Las acciones formativas que se aprueben deberán ser realizadas durante el ejercicio 2024, debiendo contar previamente a su realización con la aprobación expresa de la Diputación de Palencia a través del Servicio de Promoción Económica y Empleo.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. Los interesados deberán presentar una única solicitud en el registro telemático de la Diputación de Palencia, conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado en el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es. El certificado electrónico con el que se realice la presentación deberá corresponder al solicitante de la ayuda, en caso contrario no será admitida ni procederá subsanación de defecto alguno.

BALANCE. Programación Escuela de Empresarios y Emprendedores 2023. La programación de la Escuela se ha realizado a través de las acciones formativas que han solicitado diferentes asociaciones dentro de la Convocatoria para el diseño de acciones formativas durante el año 2023. Por este medio se han realizado ocho cursos, en los que se han formado 103 personas, con una duración total de 330,5 horas y que han supuesto un gasto de 30.000 euros. Los cursos se han realizado en catorce localidades de la provincia, teniendo en cuenta que alguno de los cursos programados ha tenido diferentes ubicaciones a tenor de la temática de sus contenidos