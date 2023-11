Condenados dos furtivos a pagar una multa de 4.320€ y a cuatro años de inhabilitación por abatir un zorro

En un comunicado remitido por Ecologistas en Acción a los medios de comunicación, afirman que "el Juzgado de lo Penal nº 1 de Palencia, en sentencia de 14 de noviembre, ha condenado a pena de multa de 6 meses con la cuota diaria de 12 euros e imponiendo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de caza por tiempo de dos años a cada uno de los acusados por la comisión de un delito contra la fauna del artículo 335.2 del Código Penal. Los condenados son dos vecinos de Valladolid que dieron muerte a un zorro en un acto de caza furtiva y cuyas imágenes publicaron en una red social".

Afirman que "la sentencia concluye, sin ningún género de dudas, con arreglo a la documentación aportada en el atestado del SEPRONA de Barruelo de Santullán, que el zorro en el momento de recibir el disparo se encontraba dentro de un coto privado de caza para el que los acusados no tenían autorización. Así también la sentencia deja claro que el error alegado por los acusados, relativo a que desconocían los límites del acotado, queda desmontado por las fotografías de la zona aportadas por los agentes de la Guardia Civil así como en la ratificación en sus declaraciones en sede judicial. En los hechos denunciados concurrían todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, considerando que la acción de caza y abatimiento del zorro llevada a cabo por los acusados se constituyó en conducta penalmente relevante prevista en el art. 335.2 del C.P. por lo que ambos cazadores son coautores penalmente responsables por su participación directa en la comisión de los hechos que se han declarado probados".

Por último señalan que "a ello se une la falta de colaboración con la autoridad y revela una conducta y conocimiento implícito doloso de los hechos por parte de los dos acusados, reveladora de que aquellos tenían pleno conocimiento del alcance antijurídico de su conducta. Ecologistas en Acción-Palencia valora muy positivamente la sentencia, no solamente por la condena impuesta sino por los fundamentos de derecho expuestos en ella, ya que abre una línea de trabajo hasta ahora poco desarrollada y supone un importante avance en la lucha contra el furtivismo. Y ello a pesar de tratarse de una especie tan poco valorada y tan vilipendiada como es el zorro. Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso, algo habitual en los asuntos de furtivismo ya que el dinero parece no ser un problema para los condenados, la asociación ecologista agradece el trabajo de la patrulla del SEPRONA de Barruelo de Santullán y de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial".