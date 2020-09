El Comité de Empresa de Urbaser amenaza con ir a la huelga de no resolverse sus problemas

Denuncian que la empresa incumple el pliego y no cubre las plazas. Además aseguran que estas cuestiones provoca que no se atienda la limpieza en los barrios.

El Comité de Empresa de Urbaser amenaza con ir a la huelga si antes del 1 de octubre no se resuelven los problemas que tienen. Mañana tienen un conflicto colectivo en el Serla en el que esperan que tanto empresa como Ayuntamiento de Palencia adopten las medidas necesarias para acabar con la situación que viven los 121 trabajadores de Urbaser.

Desde el Comité de Empresa denuncian que la empresa no cumple con el pliego y no cubre ni bajas ni vacaciones. En la actualidad la plantilla cuenta con 9 trabajadores de vacaciones, 11 de baja y tres esperando una incapacidad, lo que aumenta la carga de trabajo. A ello se une que hay trabajadores que no pueden cumplir con el periodo de descanso y que hay barredoras que no salen a la calle para ahorrar combustible. Todo ello hace que existan zonas de la capital que se encuentren sucias, en concreto hablan de los barrios.

La “gota” que ha colmado la paciencia de los trabajadores de Urbaser ha sido que la empresa se haga cargo del Servicio de Recogida de Papel y Cartón. Pese a que para realizar este servicio es necesario un periodo de formación, el Ayuntamiento, con el beneplácito de la empresa, ha instado a que ese servicio se preste de forma inmediata y como consecuencia, el viernes un operario sufría un accidente con un contenedor. Además la empresa va a destinar tres operarios a la recogida de papel y cartón, restándolos de los otros servicios que se prestan.