En un comunicado, CGT SAySEP denuncia el riesgo para la población de la ausencia de tests del covid-19 para el personal de hospitales y centros de riesgo. CGT considera que se debería hacer urgentemente la prueba a todo el personal sanitario y no sanitario, pero trabajando en el hospital, centros de salud, y a quienes se dedican al cuidado de personas en lugares como son en el caso de Palencia la residencia Puente de Hierro, CAMP, psiquiátricos, etc.

El comunicado afirma que "Palencia es la provincia con menos casos de contagio hasta ahora, pero desgraciadamente se han duplicado en menos de un día. Asimismo, el viernes por la mañana ya había 5 contagiados entre personal sanitario y otros 5 más por confirmar. Palencia también es una provincia con un alto porcentaje de población de riesgo debido a la elevada edad media de sus habitantes. Cuánto antes se sepa quién da positivo entre la plantilla de trabajadores/as, más fácil es aislarles y evitar la propagación, para que las estadísticas no se disparen".

El escrito trasladado afirma que "en cuanto a la prueba o test covid-19, tiene un alto grado de fiabilidad y ha demostrado ser muy eficaz en países como Corea del Sur, donde la rapidez en controlar los casos positivos (o falsos positivos) ha permitido cortar la dispersión del virus". Además añade que "la incertidumbre de quienes trabajan en hospitales y cuidan a nuestros mayores o a personas con discapacidad es muy grande en estos momentos, y más cuando se ha tardado varios días en repartir las mascarillas que se venían reclamando durante toda la semana o incluso en algunos centros aún no se han entregado como ocurre en el CAMP". No saben si están en condiciones de encargarse de sus pacientes sin saber si son potenciales contagiadores. Si ya se han infectado y no lo saben por inexistencia de sintomatología o por encontrarse en periodo de incubación, podrían estar transmitiendo a personas en muchos casos mayores, inmunodeprimidas o con patologías graves. Se pondría en marcha una bola de contagio indiscriminado y cada vez será más difícil parar la propagación. Debemos detener esa bola antes de que crezca. Finaliza añadiendo que "es un sinsentido mantener al personal en contacto con personas mayores o en riesgo" y señalando que "estamos hablando de unos 3.000 test -en Palencia- muy sencillos de aplicar, que dan resultados en muy poco tiempo".