CCOO denuncia la escasez de empresas y administraciones que tienen aprobados los planes de igualdad

El sindicato CCOO ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer su estrategia “Horizonte 8-M” con la que quiere seguir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres y luchar contra la discriminación laboral de las mujeres. Será alrededor del día 8 de cada mes cuando se celebren concentraciones en la plaza de los Juzgados reclamando temas que permitan avanzar en la igualdad. La primera concentración tendrá lugar el jueves a las 12:00 horas y tendrá a los planes de igualdad en las empresas y administraciones como protagonistas.

Este año las empresas de más de 150 empleados deberán tener planes de igualdad antes del 7 de marzo. En el caso de Palencia, dos de las nueve empresas con más de 150 empleados no tienen todavía aprobados los planes. Tanto en el caso de las de más de 100 trabajadores y más de 50, que deberán tener aprobados los planes en el 2021 y 2022, ninguna de ellas ha aprobado todavía los planes. Más grave es el caso de las administraciones. De los cuatro ayuntamientos con más de 50 trabajadores, solo el de la capital tiene aprobado el plan quedando pendiente en el caso de Venta de Baños, Villamuriel y Guardo. La Diputación sí que tiene aprobado el plan no así la Junta. En caso de no cumplir la aplicación de los planes de igualdad en tiempo, intervendría Inspección de Trabajo.