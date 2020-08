"La Braña" pide que Barruelo pertenezca a Cantabria si no se recuperan las guardias médicas

La Braña pide que Barruelo pertenezca a Cantabria si se no se recuperan las guardias médicas / Ayuntamiento de Barruelo

Tras su reunión con el alcalde de Barruelo, la asociación ecologista La Braña, ha solicitado al consistorio, que si no se reponen las guardias médicas, la zona se separe de Castilla y León y pase a depender de Cantabria.

En declaraciones a Más de Uno Palencia, el representante de este colectivo, Iván Alonso, afirma que la ruptura con Castilla y León es un tema que se habla en la sociedad ya que Cantabria les ofrece unos servicios sanitarios más cercanos, como el uso del Hospital de Reinosa. Además exige que la sanidad de la zona de Barruelo no dependa de Aguilar de Campoo.

Nos hemos puesto en contacto con el alcalde de Barruelo, Cristian Delgado, que deja claro que esta no idea no es aceptada por el consistorio. Delgado deja claro que la propuesta de separarse de Castilla y León para pasar a depender de Cantabria es “rechazada de pleno” por el Ayuntamiento de Barruelo ya que "ese debate no está en la calle". Delgado deja claro que, pese a que esperan que la Junta dote de mejores servicios sanitarios a la zona, "los vecinos de Barruelo se sienten palentinos y castellanos y leoneses".