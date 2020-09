Autobús urbano gratuito con motivo del Día de la Movilidad

Mañana se celebra el Día de la Movilidad que este año no contará con la celebración de la Feria de la Movilidad debido a la pandemia del coronavirus.

Este año 2020, entre los días 16 y 22 de septiembre, en toda la Unión Europea se celebra la semana de la movilidad, bajo el lema “Movilidad sin emisiones para todos”. La campaña se centra en conseguir una accesibilidad al transporte sin emisiones, con el ambicioso objetivo de lograr un continente neutro en carbono para 2050.

Por ello, el Ayuntamiento de Palencia, no ha querido dejar pasar la ocasión, y a pesar de las dificultades que entraña la celebración de cualquier tipo de actos, ha decidido señalar el día de mañana como Día de la Movilidad, y ofrecer el transporte urbano gratuito para reducir así las emisiones de carbono. No obstante, la recomendación más importante que se quiere lanzar desde el consistorio es que, “si se quiere hacer algo significativo para el medio ambiente y seguro para la salud de las personas, lo mejor es que se opte, no mañana, sino siempre que se pueda, por el transporte en bicicleta o patinete” ha afirmado el concejal de medio ambiente, Juan Antonio Marcos.

“Este año no se celebrará la que sería III Feria de Movilidad Sostenible MOVISOP, y todas las actividades paralelas que la acompañaban, por las circunstancias que todos conocemos, pero aún así, Palencia seguirá siendo una ciudad pionera en lo que a la apuesta por la movilidad sostenible se refiere”, ha concluido el concejal responsable del área.