La Asociación General de Hostelería presenta una guía de buenas prácticas al Ayuntamiento de Palencia y la Diputación

La Asociación General de Hostelería de Palencia presenta una guía de buenas prácticas al Ayuntamiento de Palencia y la Diputación. Aquí les dejamos el texto que han trasladado con todas las medidas propuestas:

"Desde la Asociación General de Hostelería (AGH), integrada en CPOE, junto al departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CPOE, hemos presentado al Ayuntamiento de Palencia y a la Diputación de Palencia diversas propuestas, con el fin de ser estudiadas, las cuales pensamos que pueden ser de suma importancia para que cuando se produzca la desescalada y la reapertura del sector de hostelería. éste en Palencia y provincia sufra el menor daño económico posible, evite cierres permanentes y ayuden a que la vuelta al trabajo, la cual necesitará unos meses de adaptación y de menor volumen de trabajo, no traiga consigo cierres permanentes o futuros despidos masivos, una vez transcurridos los seis meses desde la fecha de finalización de los ERTE, que prácticamente el 100% de los establecimientos han realizado por la crisis del COVID-19.

Sin duda, y pensando no solo en el bienestar del sector de hostelería si no, también, en el bien general de Palencia y su provincia, rogamos tengan presente estas propuestas que enviamos y que seguro mantendrán en pie a muchos establecimientos y puestos de trabajo, evitando un número elevado de cierres permanentes de locales, y un gran crecimiento de paro en Palencia y provincia, lo cual evitaría un gran desplome de la economía en Palencia y provincia.

En otro orden de cosas, se está trabajando en la conformación de unas GUÍAS DE PRÁCTICAS útiles con las que el sector de hostelería pretende, además de evitar posibles focos de contagio, tranquilizar a la ciudadanía y ofrecer establecimientos con las medidas de seguridad suficientes para que el ritmo de trabajo no decrezca más que lo necesario.

Tenemos la certeza de saber que esta crisis y el tiempo que hemos estado cerrados -sin poder facturar, pero debiendo hacer frente a todos los gastos que origina un negocio, y que ya será duro poder sobrevivir-, no serán los únicos problemas resultantes. La vuelta al trabajo conllevará una disminución importante del volumen de trabajo, por motivos varios como pueden ser el miedo de la población a recuperar su vida normal, los ingresos reducidos de las familias

durante este periodo o las medidas de seguridad que se deberán implantar en los locales y que rebajarán notablemente los aforos.

Por ello, la semana pasada presentamos posibles propuestas económicas para pedir ayuda al Ayuntamiento y a Diputación, y porque no decirlo, salvación del gremio, y hoy presentamos una guía de prácticas a poner en marcha, que sea completa para asegurar la salubridad de clientes y trabajadores, y no requiera de grandes inversiones imposibles para la gran mayoría de locales.

GUÍA PRÁCTICA

Si bien la mayoría de actuaciones de prevención las dictará el Ministerio de Sanidad, tenemos avances de las conversaciones que se están teniendo con la hostelería y con el comercio en esta materia, y son semejantes a las peticiones que nombramos a continuación.

Creemos que estas normas, seguidas estrictamente por todos los establecimientos, pueden dar seguridad tanto a clientes como a los trabajadores dentro de los establecimientos, y evitarían realizar por parte de los locales grandes inversiones económicas que la mayor parte de establecimientos, lamentablemente, no podrían asumir.

La guía práctica se dividiría en tres partes:

1- PREAPERTURA

- Todos los locales realizarán una completa limpieza y desinfección reglada de local, mobiliario, maquinaria, etc.

- Readaptación de cartas y ampliación de horario de servicios de comidas, cenas, etc. para asegurar menor tránsito de personas y evitar el descenso de servicios.

- Proveer al establecimiento de protección individual como mascarillas, pantallas, guantes o mamparas (no obligatorias por el momento).

2- PUESTA EN MARCHA ANTES DE APERTURA

- Habilitar zonas específicas para ropa y calzado de trabajadores, la cual deberá ser desinfectada en los cambios de turno y al cierre del local.

- La ropa y calzado de trabajo se mantendrán en el local, salvo para realizar su limpieza, que será diaria.

- En zonas de cocina, office e interior de barra siempre habrá geles desinfectantes homologados y servilletas de un uso para la limpieza del personal.

- La distancia entre mesas será de 1,50 metros, distancia segura que evita

posibles contagios.

- En mesas y barra, así como a la entrada del establecimiento y en aseos se dispondrán geles desinfectantes homologados, para la limpieza de los clientes.

- Los extractores de ventilación deberán permanecer funcionando durante toda la jornada laboral, quedando prohibido su parado.

- Los establecimientos dispondrán de un control de temperatura corporal para los clientes a la entrada del local.

- Control exhaustivo y continuo de cámaras frigoríficas.

- Organizar horarios para recibir a proveedores, y colocar pedidos. Seleccionar horas de baja o nula afluencia de clientes. Desinfección de pedidos en la recepción, antes de introducir los pedidos al local. En caso de productos frescos en envases al vacío o plásticos, trasladar dichos productos a envases pet o similares.

- Equipos de desinfección manual en los locales, así como equipos de ozono o desinfección permanentes en las zonas de mayor riesgo de contagio, aseos y cocinas.

- Realización de test de anticuerpos a todos los empresarios y trabajadores, lo cual permitiría entregar una especie de “documento de inmunidad” y, con ello, anticipar la apertura de muchos negocios.

- Facilitar a las empresas el acceso a test, así como a las mutuas y a los servicios de prevención ajeno.

3- APERTURA Y DESARROLLO DE LA JORNADA LABORAL

- Desinfección de mesas, sillas, barra y zonas de trabajo frecuentemente, especial atención a picaportes y lavabos.

- Equipo de trabajo con mascarilla.

- Prohibición al personal de salir a la calle a fumar.

- Prohibición del uso de móviles o aparatos electrónicos, los cuales tienen un riesgo alto de contagio. Permanecerán en el interior de las taquillas o vestuarios junto a la ropa de calle.

- Anulación del servicio en mesa siempre que sea posible. El cliente recogerá en barra su pedido, evitando así el continuo acercamiento en zonas de servicio de trabajadores y clientes.

- En mesas y barra no habrá servilleteros, palilleros ni cartas. Estos materiales se dispensarán al cliente junto al pedido realizado.

Estas medidas evitaran posibles focos de infección y contagios.

Podrán irse reduciendo o anulando bajo notificaciones de los órganos competentes, quienes serán los encargados de modificar, cambiar o anular dichas prácticas.

Para realzar la buena práctica de la guía la patronal nacional de hostelería ofrecerá un distintivo acreditativo para colocar en el local de “hostelería segura”.

Desde la Asociación General de Hostelería queremos seguir recordando LAS PRINCIPALES PROPUESTAS ECONÓMICAS que creemos solventes y que ya varias ciudades comienzan a llevar a cabo.

Dichas propuestas son:

a) Alargar la temporada de terrazas, permitiendo la colocación de estufas u otros elementos que permitan el alargamiento de las mismas con la entrada de peor tiempo.

b) Rogamos la devolución de la tasa anual de las terrazas, o en su defecto la devolución de la parte proporcional al tiempo que no se han podido explotar por la crisis del COVID-19.

c) Ampliación del espacio de terrazas, siempre que no perjudique a cualquier punto clave de la normativa. Esta ampliación no implicaría en ningún caso la ampliación del número de veladores, solo busca garantizar la posibilidad de mantener la distancia segura entre clientes para prevenir posibles contagios, manteniendo el número de veladores y no viéndose éstos reducidos.

d) Posibilidad de la anulación o rebaja de impuestos y tasas municipales en lo que resta de 2020.

e) Creación, venta y distribución de tarjetas o bonos de consumo con descuentos aportados por el Ayuntamiento y Diputación de Palencia. Esta propuesta seguro que ayudaría enormemente a incentivar el consumo durante los primeros y duros meses de reapertura.