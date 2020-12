Acompañamiento y bienestar físico para nuestros mayores

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia invertirá casi 30.000 euros en dos programas de intervención social para que las personas mayores y dependientes de la capital pasen las fechas navideñas de la mejor forma posible, “gracias a la colaboración con los profesionales de una entidad tan arraigada en nuestra tierra como es la Fundación San Cebrián”, explicó la edil responsable del área, Raquel Martín.

Estas propuestas, “en las que llevábamos trabajando hace ya unas semanas porque queríamos implementarlas en las fechas de Navidad y que se financiarán con cargo al Segundo Fondo Extraordinario COVID-19 de la Gerencia Regional de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León”, reveló Martín, se concretan, por un lado, en la prestación de apoyo emocional y acompañamiento a las personas que se encuentran en situación de soledad, “alrededor de 8.000 en Palencia según los datos del Instituto Nacional de Estadística -INE-“, agregó; y, por otro, en la mejora de su estado físico a través de sesiones de fisioterapia, “especialmente a aquellos que han pasado la enfermedad provocada por el coronavirus, máxime si han requerido de hospitalización”, explicó la concejal.

El primero de los casos tiene como objetivo prioritario, “que nadie se sienta solo en estas fechas”, aseguró Martín. Para ello se ha puesto a disposición de todos aquellos que se encuentren en esta situación un teléfono (608 624 226) en horario de 9 a 14 y de 17 a 21 horas, “donde siempre encontrarán alguien al otro lado del auricular que les escuche y atienda, mejorando su bienestar emocional, bastante debilitado por el aislamiento al que les ha sometido la pandemia”, indicó la edil, complementándolo con una atención presencial a partir del día 23 de diciembre, “dando respuesta a sus necesidades y tratando de restañar o frenar el deterioro cognitivo surgido durante todos estos meses de inactividad”, advirtió.

En el segundo, “destinado de forma prioritaria a los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, por pertenecer a los colectivos más vulnerables”, adelantó Raquel Martín, lo que se quiere es “realizar una intervención física terapéutica para recuperar el agravamiento de las patologías preexistentes que la situación de confinamiento les haya podido crear, así como atajar aquellas que hayan podido surgir en este tiempo”, manifestó Raquel Martín.

Para poderse beneficiar de estas sesiones, “que podrán tener lugar a domicilio o en el Centro de Vida Independiente ‘Fidel Ramos’, en cuyo caso se pondrá a su disposición un servicio de transporte y asistencia para los traslados”, detalló la edil de Servicios Sociales, tan sólo es necesario ponerse en contacto con su CEAS de referencia y solicitarlo.

“Las Navidades son para todos un tiempo muy especial, que, tradicionalmente, empleamos para disfrutar al máximo de nuestros seres queridos y allegados, a los cuáles, en muchos casos, sólo vemos en estas fechas, y, aunque en este 2020 nos veamos obligados a limitar al mínimo indispensable dichos contactos para evitar los contagios, seguramente no celebremos las fiestas solos, por eso, ahora más que nunca, es necesario que aquellos que se encuentran en esa situación, no lo sientan tanto, o al menos no lo hagan durante un tiempo determinado”, declaró Raquel Martín, quien concluyó agradeciendo a la Fundación San Cebrián, “su implicación en la realización de estos dos proyectos, que esperamos que logren ayudar al máximo número de personas posibles”.