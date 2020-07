Un colectivo que aseguran, ha estado realizando funciones de desinfección durante la situación de emergencia sanitaria vivida en estos meses y por esa razón desde la Administración se informó a las Centrales Sindicales que se procedería a llevar a cabo los test de doble anticuerpo, que a fecha de hoy no se han realizado. La secretaria del sector de administración autonómica de UGT en León, Ruth Sanz, ha denunciado que los calendarios de este operativo y sus modificaciones no se negocian, siempre vienen impuestas. Además señalan que en la provincia de León las mejoras previstas para las casetas no se han hecho, ni se ha mejorado el acceso a las torretas y los trabajadores deben utilizar sus propios vehículos para llegar a las mismas. Además asegura que las torres de vigilancia de incendios no están dotadas en su mayoría de agua corriente, ni luz, ni sistemas de comunicación en condiciones, ya que las emisoras fallan, debiendo utilizar sus teléfonos móviles particulares sin contar con un punto donde recargarlos.

Desde UGT insisten en denunciar que el trabajo de este colectivo del operativo de incendios, se esté llevando a cabo en unas condiciones que en muchos casos no cumplen con los requisitos mínimos de salud e higiene. En el caso de los vehículos autobomba algunos tienen más de 30 años y con fallo en elementos de seguridad, las bombas tienen carencias por falta de mantenimiento y en los arreglos prima más el tema económico que la calidad del mismo. Ruth Sanz destaca que los trabajadores de vehículos autobombas en la mayoría de los casos no tienen un

lugar donde cambiarse, duchas, taquillas donde dejar sus EPIS y pasan su jornada laboral sufriendo las inclemencias del tiempo.

Una de las trabajadoras del operativo, Inmaculada Miguel, ha destacado que la situación es insostenible dado la cantidad de condiciones precarias que existen. Además piden formación y estabilidad laboral ya que tienen contratos como máximo de 6 meses y la interinidad es la tónica general entre estos trabajadores que no son preparados profesionalmente antes de enfrentarse a las taras encomendadas en su puesto de trabajo.

Desde UGT reclaman la categoría de Bombero Forestal y un dispositivo que funcione al 100% todo el año, ya que destacan que los fuegos forestales están presentes todo el año y necesitan de profesionales formados, entrenados y protegidos, que trabajen en condiciones de máxima seguridad y eficacia.