Se multiplican las carencias sanitarias de la montaña oriental leonesa

La falta de personal médico, los consultorios cerrados, un sistema de cita previa que no funciona, o la cancelación de citas sin previo aviso, porque hay un sólo médico para varios ayuntamientos, son sólo algunos de los problemas comunes a toda esta zona de la montaña. A lo que se debe sumar una población muy dispersa que se ha visto triplicada durante los meses de verano y la dificultad de moverse entre las localidades por falta de un transporte público adecuado. Una situación que según el alcalde de Cistierna y vicepresidente de la Diputación de León , Nicanor Sen no es nueva, pero que se agrava aún más estos meses y tras la pandemia.

Estas carencias contribuyen a la despoblación de estos municipios, una situación calificada de tercermundista por Miguel Ángel Fernández, alcalde de Valderrueda, que insiste en que lo que pretenden es aumentar la España Vaciada y lamenta que en vez de poner refuerzos en esta época, los quiten.

Por su parte, Marino Rojo, concejal del PSOE en Posada de Valdeón, también ha explicado que el problema se da en varios aspectos y lamenta que la población no esté debidamente atendida, por lo que ha preguntado a la consejera si ella tiene médico todos los días.

En Puebla de Lillo recibieron la visita del gerente de Atención Primaria, a primeros de mes y denuncian que no se está cumpliendo lo que prometió ya que no todos los días hay consulta médica, según José Luis Fernández Rodríguez, concejal del PSOE en la localidad, quien no entiende porqué dicen una cosa y hacen otra.

También Gregorio Alonso, alcalde de Reyero resume en una falta total de personal y en un incumplimiento de los anuncios de mejora que dicen, las carencias nuevas.

Desde el PSOE han puesto en marcha hojas de reclamaciones en todas las localidades, para que desde la Junta se conozca esta problemática. Y son ya 200 los vecinos que han firmado las reclamaciones y sus malas experiencias con este sistema de salud. Insisten en que la sanidad es un derecho y lo que no pueden hacer es pasarse el día reclamando ante la consejería y discutiendo por algo que debería prestarse con todas las facilidades. Desde el PSOE señalan que seguirán peleando por una sanidad para todos y han presentado un programa, que de aplicarse cubriría todas las deficiencias que hay, para que la sanidad no sea cosa de capitales y también llegué a la montaña oriental leonesa.