Los hosteleros leoneses muestran su enfado por las restricciones implantadas por la Junta de Castilla y León

A pesar de que la provincia se encuentra desde este lunes en la fase 3 de la desescalada el sector hostelero no se podrá beneficiar de todas las medidas aplicables a esta fase en otras provincias. De esta forma no se podrá utilizar la barra del bar, el ocio nocturno no podrá abrir en el interior, y sólo levantarán la trapa los locales que dispongan de terraza con una ocupación del 75%. Sí podrán reabrir al público los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local siempre que no se supere el 50% de su aforo. El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de León, Martín Méndez ha señalado que cuesta trabajo entender la decisión del Gobierno Regional, que se ha tomado, sin consultar las medidas al sector y sin comunicarlas previamente a su publicación.

No comprenden las causas que han motivado este cambio de criterio en apenas 24 horas y que, aseguran, provocan una alarmante situación a los establecimientos que se habían preparado, después de tres meses, a reabrir sus puertas al público y en algunos casos habían recuperado a sus trabajadores de los ERTEs. Los hosteleros se muestran indignados por las formas utilizadas por el Ejecutivo Autonómico a la hora de realizar estos cambios, teniendo en cuenta la perfecta armonía y colaboración que han mantenido hasta ahora y desde el inicio de la crisis. Por eso, solicitan a la Junta que las últimas medidas y sus restricciones queden anuladas.