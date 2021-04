La FELE valora como “muy negativa” la trayectoria de la Mesa por León

La Federación Leonesa de Empresarios, FELE, no abandonará nunca la Mesa por León porque esta organización lucha por el futuro de la provincia. Ante los escasos resultados y la poca actividad que parece tener esta organización creada para buscar inversiones y atraer empresas que generen empleo para la provincia, el presidente Javier Cepedano asegura que no se plantean la posibilidad de dejar esta mesa a no ser que cambie de modelo o de objetivos ya que el principal interés de la Federación es el de buscar inversiones para esta provincia.

La valoración de Cepedano sobre la mesa es muy negativa, y solo les pide a los representantes políticos que cumplan con sus compromisos con la provincia y generen inversión pública